Coctel La Piedra: la legendaria bebida de cantina que cura todos los males

En el corazón de la cultura mexicana, las cantinas no son solo bares, son templos donde se han forjado historias y, por supuesto, tragos legendarios. Entre ellos, destaca uno por su mística y sus supuestos poderes curativos: el coctel La Piedra. Este trago, sin pretensiones pero lleno de carácter, es famoso en las barras de todo México por ser el remedio infalible para curar la cruda, quitar el frío y hasta ayudar a la digestión.

¿Qué es el coctel La Piedra y por qué es tan famoso?

El coctel La Piedra es una bebida robusta y equilibrada que combina tres ingredientes potentes: anís, tequila y Fernet. Su nombre, según los cantineros de antaño, proviene de la sensación cálida y pesada que deja en el estómago al beberlo, como si una “piedra” se asentara para calmar cualquier malestar.

Tradicionalmente, se sirve “derecho” en una copa de coñac y se acompaña con un vaso de agua mineral con hielo, conocido como “chaser. La recomendación de los expertos es alternar un trago de “La Piedra” con un sorbo de agua mineral para equilibrar su intensidad y refrescar el paladar. La experta cantinera Jhoanna Ibarra, de La Cabaña India, asegura que el secreto está en la medición perfecta de los licores: una onza de cada uno, mezclando primero el anís con el tequila y añadiendo el Fernet al final.

La receta tradicional de cantina

Si quieres replicar la experiencia clásica en casa, la preparación es sumamente sencilla y directa, ideal para revivir el ambiente de una auténtica cantina mexicana.

Ingredientes:

1 onza de anís

1 onza de tequila

1 onza de Fernet

Preparación:

En una copa de coñac, vierte el anís y el tequila. Mezcla suavemente para integrar los sabores. Añade el Fernet y vuelve a mezclar. Sirve inmediatamente y acompaña con un vaso de agua mineral con hielo.

Una versión moderna: La Piedra Mayorazgo

Inspirado en esta tradición, el chef y bartender Daniel Carrillo ha creado una versión refrescante y moderna del coctel La Piedra, ideal para el verano o para quienes buscan un trago con un toque más fresco sin perder la esencia del original.

Ingredientes:

1 ½ oz de tequila Mayorazgo Cristalino

¾ oz de Fernet Branca

¾ oz de anís Mico

¼ hierbabuena

Hielo crush

Top de agua mineral

Preparación:

En un vaso highball, vierte el tequila, el Fernet, el anís y el jugo de limón. Llena el vaso con hielo crush y mezcla bien con un agitador (swizzle stick) hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Agrega un top de agua mineral para completar el trago. Decora con unas hojas de hierbabuena como garnitura.

Ya sea en su versión clásica o en su reinterpretación moderna, el coctel La Piedra es un tributo a la rica historia de la coctelería de cantina en México. Un trago que, como se rumora en las barras, tiene el poder de curar el cuerpo y reconfortar el alma. Si te interesa explorar más sobre la cultura de las cantinas, puedes visitar lugares icónicos como Cantina La Piedra en Polanco, que recoge estas tradiciones culinarias.