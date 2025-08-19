El secreto de la familia Greco: la aterradora historia real del clan Puccio

Con el regreso de Fernando Colunga a las pantallas, la serie de Netflix “El secreto de la familia Greco” ha capturado la atención de miles. Sin embargo, detrás de la ficción se esconde una verdad mucho más siniestra. La trama está basada en El secreto de la familia Greco historia real, la del clan Puccio, una familia argentina que aterrorizó a la alta sociedad de Buenos Aires en la década de los 80 con una serie de secuestros y asesinatos.

¿Quiénes fueron los Puccio en la vida real?

Detrás de la fachada de una familia respetable de clase media del acomodado barrio de San Isidro, se ocultaba una organización criminal. El líder y cerebro de las operaciones era Arquímedes Puccio, un contador y exfuncionario de inteligencia que, junto a sus hijos y cómplices, llevó a cabo al menos cuatro secuestros que terminaron en tragedia.

El clan estaba compuesto por Arquímedes; sus hijos, Alejandro Puccio, una estrella del rugby que jugaba para el CASI y Los Pumas, y Daniel “Maguila” Puccio; además del militar retirado Rodolfo Franco y otros amigos de la familia. Su método era simple y macabro: utilizaban su estatus y sus conexiones para seleccionar a sus víctimas, casi siempre empresarios o conocidos de sus propios hijos.

La fachada perfecta: un negocio de artículos deportivos

Para mantener las apariencias, la familia Puccio operaba una tienda de artículos deportivos náuticos en la planta baja de su propia casa. Este negocio no solo les proporcionaba una coartada, sino que también les permitía mezclarse con el círculo social de sus futuras víctimas. Nadie sospechaba que en el sótano de esa misma casa, los Puccio mantenían a sus secuestrados en condiciones inhumanas mientras negociaban los rescates.

Los crímenes que conmocionaron a Argentina

Entre 1982 y 1985, el clan Puccio llevó a cabo una serie de secuestros que marcaron a la sociedad argentina. Las víctimas, a pesar de que sus familias pagaron millonarios rescates, nunca regresaron con vida.

La caída del clan llegó en agosto de 1985 durante su cuarto secuestro, el de la empresaria Nélida Bollini de Prado. Una redada policial en la casa de los Puccio, que investigaba otros asuntos, encontró a la mujer cautiva. La detención de toda la familia destapó una de las historias criminales más escalofriantes del país. Para más detalles, puedes consultar el libro “El Clan Puccio: La historia definitiva”.

De la realidad a Netflix: la adaptación mexicana

La historia fue llevada a la pantalla en Argentina en 2015 con la aclamada serie “Historia de un clan. Ahora, Netflix presenta una adaptación mexicana, “El secreto de la familia Greco”, que traslada la acción a la ciudad de Guadalajara en los años 80. Fernando Colunga interpreta a Aquiles Greco, el personaje basado en Arquímedes Puccio.

Aunque los nombres y el contexto se han adaptado, la esencia de la historia real de El secreto de la familia Greco permanece: el retrato de una familia que, bajo un velo de normalidad, escondía los crímenes más atroces. Si te interesan este tipo de dramas basados en hechos reales, puedes explorar otras series en Netflix.