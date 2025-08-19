Julio César Chávez Jr. es extraditado de EU a México

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue extraditado este martes de Estados Unidos a México y se encuentra detenido en un penal en Sonora.



De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a los separos de la Policía Federal ministerial en Hermosillo, Sonora, durante esta mañana.

Hijo de la leyenda

El púgil, que lleva el mismo nombre de su padre, el legendario boxeador Julio César Chávez, fue arrestado por tener vínculos con el crimen organizado a inicios de julio.

La justicia del país vecino lo acusó estar relacionado con el Cártel de Sinaloa.

La fiscalía de Estados Unidos basó su acusación en dos llamadas telefónicas de presuntos narcotraficantes, así como registros migratorios.

La denuncia

El 21 de noviembre de 2019, el agregado adjunto del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la embajada de Estados Unidos presentó una denuncia ante la fiscalía mexicana por tráfico de armas.

Entre diciembre del 2021 y junio del 2022, la FGR ordenó la intervención de teléfonos de los presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

Costales de box humanos

Las intervenciones telefónicas revelaron que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa que eran colgados como costales de box como castigo por órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2024.

Desde el 14 de enero del 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con la orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr., girada por un juez federal en Hermosillo, Sonora, la cual no fue ejecutada.

Chávez Jr. entró legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa hasta febrero de 2024. Dos meses después del fin de su visado, solicitó la residencia permanente en el país al argumentar estar casado con una ciudadana estadounidense.

Su padre, boxeador de talla mundial, declaró al enterarse del arresto en Estados Unidos “Siempre lo voy a apoyar y todo se va a arreglar primeramente Dios, todo es una confusión, a mi hijo todo el mundo lo conoce, es un boxeador que ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal hablaba muchas cosas, somos amigos de todo el mundo, ¿me entiendes?”.

Otro de los vínculos de Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa es su matrimonio, ya que está casado con Frida Sofía Muñoz, viuda de Edgar Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, ambos hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Frida Sofía Muñoz tuvo una hija con Edgar Guzmán López, asesinado el 8 de mayo del 2008 en Culiacán, Sinaloa, cuando la niña tenía dos años.