Efemérides de diciembre: celebraciones clave para despedir el año

Diciembre, el mes que cierra el calendario, es mucho más que el preludio del invierno y las fiestas de fin de año. Su nombre, derivado del latín decem (diez) por ser el décimo mes del antiguo calendario romano, alberga 31 días cargados de historia, conciencia social y tradiciones profundamente arraigadas. Desde hechos clave en la formación de México hasta conmemoraciones de reflexión global, las efemérides de diciembre ayudan a entender el pasado y celebrar el presente.

Esta guía desglosará los hechos más relevantes de diciembre por temas, mostrando sus facetas históricas, sociales, religiosas y festivas.

Huellas de la Historia de México: Diciembre en la Formación de la Nación

Diciembre ha marcado eventos clave en México, desde la Independencia hasta la consolidación de sus instituciones en el siglo XX.

El Pacto de Xochimilco (4 de diciembre de 1914): En un momento icónico de la Revolución Mexicana, los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata se encuentran en Xochimilco, sellando una alianza histórica para luchar contra las fuerzas de Venustiano Carranza.

La Abolición de la Esclavitud (6 de diciembre de 1810): En Guadalajara, el cura Miguel Hidalgo y Costilla emite un bando que confirma la abolición de la esclavitud y de los tributos que pesaban sobre los pueblos indígenas , un paso fundamental en la lucha insurgente.

El Primer Periódico Insurgente (20 de diciembre de 1810): Nace en Guadalajara “El Despertador Americano”, la primera publicación de los insurgentes , creada con el fin de difundir las ideas de independencia y contrarrestar la propaganda realista.

Muerte de un Héroe (22 de diciembre de 1815): Tras ser capturado, José María Morelos y Pavón, el “Siervo de la Nación” y una de las mentes militares y políticas más brillantes de la Independencia, es fusilado en San Cristóbal Ecatepec.

Nacimiento de Figuras Clave: Diciembre vio nacer a personajes que moldearon el México moderno, como Venustiano Carranza (29 de diciembre de 1859), líder revolucionario y presidente, y a dos de los más grandes muralistas del país: Diego Rivera (8 de diciembre de 1886) y David Alfaro Siqueiros (29 de diciembre de 1896).

Consolidación de Instituciones: El mes también marca la creación de pilares educativos y sociales, como la Escuela Nacional Preparatoria (2 de diciembre de 1867), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (26 de diciembre de 1943) y el CONALEP (27 de diciembre de 1978).

Diciembre, un Mes de Conciencia Global: Días Internacionales Clave

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha designado varias fechas en diciembre para promover la conciencia sobre temas cruciales para la humanidad.

Día Mundial del SIDA (1 de diciembre):

Una jornada para unir a las personas en la lucha contra el VIH, mostrar apoyo a quienes viven con el virus y recordar a los que han fallecido por enfermedades relacionadas.

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud (2 de diciembre):

Conmemora la fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas, buscando erradicar formas modernas de esclavitud como el trabajo forzoso y la explotación.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre):

Promueve los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad.

Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre):

Conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, un documento fundamental que proclama los derechos inalienables de todos los seres humanos.

Día Internacional del Migrante (18 de diciembre):

Una fecha para reconocer las enormes contribuciones de los migrantes y la necesidad de proteger sus derechos fundamentales.

Cultura, Arte y Tradiciones que Definen el Mes

Más allá de la historia política, diciembre es un mes vibrante en cultura y celebraciones que forman parte de la identidad mexicana.

Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre):

Es la celebración religiosa más importante de México. Millones de peregrinos de México y del extranjero visitan la Basílica de Guadalupe para rendir homenaje a la “Virgen Morena”. Los festejos inician la víspera con “Las Mañanitas” cantadas por artistas famosos, en un evento que paraliza y une a la nación.

Las Posadas (del 16 al 24 de diciembre):

Aunque no es una efeméride de un solo día, esta tradición marca la antesala de la Navidad. Durante nueve noches, se representa el peregrinaje de María y José buscando un lugar para alojarse, culminando en fiestas llenas de piñatas, ponche y villancicos.

Nochebuena y Navidad (24 y 25 de diciembre):

La culminación de las festividades. La Nochebuena se celebra con cena familiar, y la Navidad es un día feriado dedicado al descanso y la convivencia.

Día de los Inocentes (28 de diciembre):

Aunque tiene un origen religioso trágico, en México y otros países de habla hispana se ha transformado en un día para hacer bromas y jugar “inocentadas.

Nochevieja y Año Nuevo (31 de diciembre):

La última noche del año, una celebración para despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida al nuevo con rituales, cenas y el tradicional brindis de medianoche.

Diciembre en la Práctica: Vacaciones y Días Feriados 2025

Para planificar el mes, es fundamental conocer las fechas clave del calendario oficial.

Vacaciones de Invierno: De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de invierno comenzará el jueves 19 de diciembre de 2024 y concluirá el viernes 3 de enero de 2025. Los estudiantes regresarán a clases el lunes 6 de enero.

Días Feriados Oficiales: Diciembre cuenta con un día de descanso obligatorio: el miércoles 25 de diciembre por la celebración de la Navidad. El siguiente día feriado es el miércoles 1 de enero de 2025.

Es, en definitiva, un mes de contrastes y profundos significados. Es un momento para honrar la historia, reflexionar sobre nuestro papel y reunirnos para celebrar la vida y recargar energía para el nuevo ciclo.

