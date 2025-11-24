Granizo, ¿qué es y cómo se forma?

El granizo es un tipo de precipitación sólida que cae de las nubes en forma de gránulos o bolas de hielo, que pueden variar desde el tamaño de un chícharo hasta el de una toronja.

A diferencia de la nieve o el aguanieve, el granizo se caracteriza por ser hielo duro, a menudo compuesto por capas concéntricas que revelan su proceso de crecimiento.

Este fenómeno atmosférico es un proceso físico, no químico, y se produce exclusivamente en un tipo específico de nube de tormenta: el cumulonimbus, conocido por su gran desarrollo vertical y sus potentes corrientes de aire internas.

El Proceso de Formación: Un Viaje Vertical

La formación del granizo requiere una combinación de aire húmedo, temperaturas bajo cero y fuertes corrientes de aire ascendentes. El proceso se desarrolla en varias etapas dentro de la nube cumulonimbus:

Corrientes Ascendentes: Potentes corrientes de aire caliente y húmedo se elevan rápidamente desde el suelo hacia la atmósfera superior. Estas corrientes, que pueden alcanzar velocidades de hasta 98 millas por hora, transportan gotas de Potentes corrientes de aire caliente y húmedo se elevan rápidamente desde el suelo hacia la atmósfera superior. Estas corrientes, que pueden alcanzar velocidades de hasta 98 millas por hora, transportan gotas de agua líquida a altitudes donde la temperatura es inferior a 0°C.

Congelación Inicial: A pesar de estar por debajo del punto de congelación, algunas gotas de agua permanecen en A pesar de estar por debajo del punto de congelación, algunas gotas de agua permanecen en estado líquido (agua superenfriada). Cuando estas gotas entran en contacto con partículas de polvo, cristales de hielo u otros núcleos de congelación, se congelan instantáneamente, formando un embrión de granizo.

Crecimiento por Acreción: Las fuertes corrientes ascendentes y descendentes dentro de la nube mueven repetidamente el embrión de hielo a través de diferentes zonas. Mientras Las fuertes corrientes ascendentes y descendentes dentro de la nube mueven repetidamente el embrión de hielo a través de diferentes zonas. Mientras viaja , colisiona con más gotas de agua superenfriada, que se congelan y adhieren a su superficie, formando capas adicionales de hielo. Este proceso de acumulación se llama acreción.

La Caída: El granizo continúa creciendo mientras las corrientes ascendentes sean lo suficientemente fuertes como para sostener su peso. Sin embargo, cuando el granizo se vuelve demasiado pesado y la fuerza de la gravedad supera la fuerza de sustentación de las corrientes de aire, cae al suelo en forma de precipitación El granizo continúa creciendo mientras las corrientes ascendentes sean lo suficientemente fuertes como para sostener su peso. Sin embargo, cuando el granizo se vuelve demasiado pesado y la fuerza de la gravedad supera la fuerza de sustentación de las corrientes de aire, cae al suelo en forma de precipitación sólida

Impacto y Relevancia

Aunque es un fenómeno natural fascinante, el granizo puede tener consecuencias devastadoras, especialmente para la agricultura y las propiedades, debido al impacto y el tamaño que pueden alcanzar las piedras de hielo.