Cine Naranja: “Luz, Cámara, No Violencia”, una iniciativa de película

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, presentó Cine Naranja: “Luz, Cámara, No Violencia” a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) plantel 3.

El edil explicó que Cine Naranja: “Luz, Cámara, No Violencia” es una iniciativa que comprende proyecciones de películas y cortometrajes enfocados a la sensibilización y prevención de la violencia de género.

La conmemoración

Refirió que esta iniciativa se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada año el 25 de noviembre.

“Chepe” Guerrero reconoció que hay una deuda histórica con las mujeres, quienes actualmente todavía son víctimas de distintos tipos de discriminación, por lo que invitó a la comunidad estudiantil a continuar trabajando junto con las autoridades y la sociedad en general por un mundo equitativo.

“Estamos haciendo mucho trabajo en el Municipio de Corregidora, desde la Secretaría de la Mujer, así como desde el COBAQ, para que ninguna de ustedes sea discriminada y no sufran de cualquier tipo de violencia”, destacó.

Las proyecciones

La titular de la Secretaría de la Mujer del Municipio de Corregidora, Andrea Perea, detalló a su vez que las proyecciones continuarán los días 24, 25, 26 y 29 de noviembre en preparatorias, universidades, centros culturales y plazas públicas, gracias a la colaboración entre academia, autoridades y organizaciones civiles.

“Este Cine Naranja es una propuesta itinerante que queremos que niñas, adolescentes y familias puedan reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia y cómo prevenirlos. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que sea una fecha no para felicitar, sino para reflexionar”, concluyó.