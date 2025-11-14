Tribunal Laboral fortalecerá capacidad de atención en Querétaro: Kuri

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de instalación del Tribunal Laboral del Estado, acción que tiene como tarea esencial fortalecer la capacidad de atención, para brindar mejores servicios de justicia a las y los trabajadores queretanos con la integración de los juzgados Tercero, Cuarto y Quinto.

“Hoy damos un paso que beneficia directamente a la gente trabajadora de Querétaro y que fortalece nuestro desarrollo económico, porque un Estado donde la justicia laboral funciona, es un Estado que da certidumbre a la inversión, estabilidad al empleo y confianza a cada empresa que se instala aquí”, manifestó.

Desde la nave principal de la Ciudad Judicial, el mandatario reconoció la solidez institucional que tiene la justicia en el estado, la cual debe estar al nivel de las demandas sociales de la población queretana.

En este contexto, refirió que fortalecer la impartición de justicia implica, entre muchas otras variables, hacerla más accesible y eficiente, más pronta y expedita; pero, sobre todo, asegurar una justicia cotidiana en la vida de las personas.

Ante las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, personal directivo, administrativo y operativo del Poder Judicial, líderes sindicales, presidentes de cámaras, colegios y asociaciones, Kuri González resaltó que la consolidación de este Tribunal Laboral responde a la alta demanda de servicios por parte de los justiciables, personas con nombre y apellido que todos los días llegan a los juzgados laborales buscando una respuesta justa y oportuna.

En este sentido, acentuó que el aumento en el número de jueces y de sus equipos de trabajo, igual que la adecuación y remodelación en sus instalaciones, se alinea al propósito de fortalecer la capacidad de atención para brindar mejores servicios de justicia. Al dirigirse a quienes recibieron nombramientos, así como al resto de las y los trabajadores en el servicio del Poder Judicial, reiteró su compromiso institucional con el fortalecimiento de la justicia en Querétaro y en el país.

“Nosotros les seguiremos diciendo sí a la justicia laboral, sí al cambio y sí a la evolución desde la responsabilidad. Con el nuevo Tribunal Laboral, con más jueces, con mayores capacidades, con nuevos espacios, con procesos renovados y una modernización en marcha, Querétaro seguirá teniendo un Poder Judicial sólido y ejemplar. Este es el Querétaro en que creemos. Un Querétaro donde las instituciones funcionan. Un Querétaro donde la ley se respeta. Muchas gracias y sigamos trabajando por un Querétaro donde la justicia laboral es plena, moderna y al servicio de todos”, subrayó.

Al tiempo de calificar como un hecho histórico que los tres Poderes del Estado se reúnan en la sede donde se imparte la mejor justicia de México, el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Mario Guerra Urbiola, precisó que en la evolución del sistema de justicia se han enfocado en buscar instalar y también rehabilitar los espacios que existen en materia jurisdiccional laboral para poder duplicar la capacidad de respuesta que tendrán trabajadores y empresarios, por lo que se pasa de tres juzgados a la operatividad de seis jueces, con una expectativa del doble de capacidad y respuesta.

“Para este Querétaro moderno, un Querétaro que atrae inversiones, que promueve el empleo, un Querétaro que tiene un nuevo rostro, un nuevo diseño, tenemos que apostar a esta manera de propiciar la paz social, así como lo ha venido haciendo la Secretaria del Trabajo, mi amiga Liliana San Martín, y acompañarla también de la justicia laboral. Por ello, tener tres juzgados y pasar a seis jueces permitirá que tengamos un tribunal laboral que responda a los nuevos tiempos que Querétaro merece”, recalcó.