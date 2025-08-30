Pitorro de coco es la bebida ilegal que inspira a Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Pitorro de Coco”, uno de los sencillos que formará parte de su próximo álbum Debí tirar más fotos, disponible el 5 de enero. Además del tema El Clúb, que habla sobre una relación pasada, el artista puertorriqueño vuelve a poner en el centro de su música elementos culturales de su tierra natal.

Pero, ¿qué es realmente el pitorro de coco y por qué esta bebida es considerada ilegal en Puerto Rico?

¿Qué es el pitorro?

El pitorro es un ron artesanal típico de Puerto Rico, producido de manera casera y muy popular en fiestas y reuniones familiares, especialmente en la temporada navideña. Se trata de una bebida con un alto contenido alcohólico —puede llegar hasta el 40%—, lo que la convierte en una de las variantes más fuertes del ron. Su elaboración suele realizarse en alambiques caseros, lo que refuerza su carácter artesanal, pero también es la razón por la que su venta está restringida por la ley.

¿Qué es este producto de coco?

La variante conocida como pitorro de coco añade a la base tradicional del ron destilado ingredientes como leche de coco, crema de coco, azúcar y especias, lo que le otorga un sabor dulce y tropical muy característico. Por su textura cremosa y su toque caribeño, es una de las versiones más consumidas en celebraciones navideñas en Puerto Rico. Más allá de ser una bebida, el pitorro de coco es un símbolo cultural y festivo para las comunidades locales. Aunque forma parte de la tradición puertorriqueña, el pitorro es considerado ilegal porque su producción artesanal no está regulada por las autoridades de bebidas alcohólicas. Al no estar registrado ni controlado, se le clasifica como un ron clandestino. A pesar de esto, sigue siendo un ingrediente esencial en las festividades, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural frente a las restricciones legales.

El vínculo de Bad Bunny con el pitorro

La elección de Bad Bunny de titular a su canción “Pitorro de Coco” no es casual. Con este gesto, el cantante conecta con sus raíces y rinde tributo a las tradiciones de Puerto Rico, mostrando cómo la música también puede ser una forma de preservar y difundir la identidad cultural. Este lanzamiento no solo genera expectativa por su próximo álbum, sino que también reaviva la conversación sobre el pitorro, una bebida que, aunque ilegal, sigue siendo parte del corazón festivo de la isla. El pitorro de coco es más que una bebida artesanal; es un reflejo de la cultura puertorriqueña que ahora trasciende fronteras gracias a Bad Bunny. Su sabor tropical, su origen casero y su carácter prohibido lo convierten en un símbolo de identidad y tradición que sigue vivo a pesar de las restricciones legales.