Guía de las ceremonias del día de muertos: rituales que debes vivir

Lejos de ser una ocasión sombría, el día de muertos (que son el 1 y 2 de noviembre) son días de fiesta, de recuerdo alegre y de conexión espiritual. Se cree que durante estas fechas, las almas de los seres queridos fallecidos tienen permiso para regresar al mundo terrenal y visitar a sus familias. Para recibirlos, se preparan una serie de rituales cargados de simbolismo, diseñados para honrarlos, agasajarlos y guiar su camino de vuelta a casa.

Esta es tu guía definitiva sobre las ceremonias de Día de Muertos más importantes y emblemáticas de México. Aquí descubrirás a fondo los rituales imperdibles y entenderás el origen y el simbolismo profundo de cada una de estas prácticas que hacen de esta festividad un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

1. El Altar de Muertos: El Corazón de la Celebración

El ritual más icónico y central es, sin duda, la creación de la ofrenda o altar de muertos. En cada hogar, escuela y plaza pública de México, se dedica un espacio sagrado para montar una mesa ricamente decorada, que funciona como un portal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Aunque su apariencia puede variar, los elementos que lo componen tienen significados profundos, heredados de ambas tradiciones.

Niveles en un altar de muertos

Un altar puede tener distintos niveles:

Dos niveles: Representan el cielo y la tierra

Tres niveles: Simbolizan el cielo, el purgatorio y la tierra, una clara influencia católica.

Siete niveles: Es el más tradicional y representa los siete pasos que el alma debe atravesar para llegar al Mictlán, el inframundo mexica , y alcanzar el descanso eterno.

Principales elementos en un altar de muertos

Independientemente de su estructura, un altar no está completo sin sus elementos esenciales, cada uno con un propósito específico en esta magna ceremonia:

Flor de Cempasúchil:

La “flor de veinte pétalos” de color naranja intenso y aroma penetrante. Se cree que su color y olor actúan como un sendero luminoso que guía a las almas desde el más allá hasta la ofrenda.

Veladoras y Cirios:

La luz que ilumina el camino de ida y vuelta de los difuntos. Representan la fe y la esperanza, y su llama es una guía en la oscuridad.

Copal e Incienso:

La resina del copal era usada en ceremonias prehispánicas para purificar el ambiente y alejar a los malos espíritus. El incienso, introducido por los españoles, se usa para santificar el espacio y elevar las oraciones al cielo.

Agua y Sal:

El agua se ofrece para calmar la sed del alma después de su largo viaje. La sal es un elemento de purificación, que evita que el cuerpo se corrompa en su viaje de ida y vuelta.

Comida y Bebida:

Se prepara el platillo favorito del difunto, acompañado de frutas de temporada, dulces y su bebida preferida (tequila, pulque, cerveza o atole). Es un banquete para que el alma se deleite con los aromas y la esencia de lo que disfrutaba en vida.

Pan de Muerto:

Un panecillo dulce y esponjoso adornado con tiras que simulan huesos y una bolita en el centro que representa el cráneo. Es un ofrecimiento fraternal y uno de los elementos más deliciosos de la temporada.

Calaveritas de Azúcar o Chocolate:

Llevan el nombre del difunto escrito en la frente. Son una representación lúdica y dulce de la muerte, recordándonos que es una parte ineludible y no necesariamente amarga de la vida.

Fotografía del Difunto:

El elemento principal que preside el altar. Es la persona a quien se honra y se espera esa noche.

Arco de Flores:

Usualmente colocado en la parte superior del altar, simboliza la puerta de entrada al mundo de los muertos, el portal que las almas cruzan para visitarnos.

Petate:

Un tapete de palma que se coloca al pie del altar para que las ánimas puedan descansar de su largo viaje.

2. Pedir “Calaverita”: La Ceremonia Callejera de los Niños

Cada año, al caer la noche del 1 y 2 de noviembre, las calles de México se llenan de niños disfrazados de monstruos, personajes folclóricos y catrinas. A diferencia del “Trick or Treat” de Halloween en Estados Unidos, donde la amenaza de una travesura es latente, la tradición mexicana es más cálida y comunitaria.

Los niños salen en grupos con calabazas de plástico o bolsas y cantan una rima simple: “¿Me da para mi calaverita?”. El origen de esta práctica es profundamente mexicano. Un rastreo histórico remite a la leyenda de un niño macehual (de clase baja) en la época prehispánica que, al quedar huérfano, no tenía nada que ofrecer a sus padres muertos. Desesperado, pintó su cara como una calavera y salió a pedir donaciones a sus vecinos para poder montar su ofrenda.

Esta tradición evolucionó durante la colonia, fusionándose con ciertos elementos visuales de Halloween, pero conservando su esencia. Pedir “calaverita” es una de las ceremonias de Día de Muertos más alegres, una actividad social que refuerza los lazos comunitarios, donde los niños no solo reciben dulces, sino también frutas o incluso algunas monedas.

3. La Visita al Panteón: Una Convivencia entre Vivos y Muertos

Quizás el ritual más conmovedor y visualmente impactante es la visita al panteón. Durante la noche del Día de Muertos, los cementerios mexicanos se transforman en lugares de fiesta y luz. Las familias acuden en masa a limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos con flores de cempasúchil, velas y ofrendas personales.

Lejos de ser un momento de llanto, es una convivencia. Las familias se sientan junto a las lápidas, comen, beben y conversan, recordando anécdotas del difunto. Es común contratar a grupos de mariachis o tríos para que toquen las canciones favoritas de la persona fallecida, creando una atmósfera de celebración y recuerdo feliz.

Uno de los ejemplos más famosos de esta tradición es “La Alumbrada” en San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México. En este pueblo, el panteón se ilumina únicamente con la luz de miles de velas, creando un espectáculo sobrecogedor y un camino resplandeciente para las almas que regresan a su lugar de descanso. Esta ceremonia es la máxima expresión de la creencia de que, en esta noche, los muertos están verdaderamente entre nosotros, compartiendo un momento de unión familiar que trasciende las barreras de la vida y la muerte.

Día de Muertos: El Corazón Vivo de la Tradición Mexicana

El Día de Muertos es mucho más que una fecha en el calendario; es el corazón palpitante de la cultura mexicana, una celebración vibrante donde la vida y la muerte danzan en un abrazo de memoria y color. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta tradición es un fascinante sincretismo, nacido de la fusión entre las cosmovisiones de los pueblos indígenas prehispánicos y las prácticas del catolicismo europeo. El resultado es un mosaico de rituales y ceremonias de Día de Muertos que, año con año, atraen a miles de personas de todo el mundo para ser testigos de una de las expresiones culturales más profundas y visualmente deslumbrantes del planeta.

