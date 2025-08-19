Escalones del altar de muertos: El significado de los 7 niveles

Los escalones del altar de muertos son como el mapa del viaje que hacen las almas para llegar al descanso. El altar más tradicional es el de siete niveles, que representa los pasos que tenían que dar para llegar al Mictlán, el inframundo de nuestros antepasados. También hay altares de dos niveles (que son el cielo y la tierra) y de tres (cielo, tierra e inframundo). Cada escalón tiene su chiste y lleva cosas específicas para ayudar a nuestros difuntos.

Un Puente entre Dos Mundos: La Magia del Altar de Muertos

Cada 1 y 2 de noviembre, México se transforma. Cuando empieza a oler a cempasúchil y a copal, y las panaderías sacan el pan de muerto, ya sabes que se acerca el Día de Muertos. Es de las tradiciones más bonitas y profundas que tenemos, un momento para acordarnos, honrar y festejar a los que ya se nos adelantaron.

Y el corazón de toda esta fiesta es, sin duda, el altar de muertos. No es un simple adorno. Es como un portal, un puente sagrado que construimos con mucho amor y recuerdos para que las almas de nuestra gente puedan regresar a casa por una noche. Cada cosita que le ponemos tiene un porqué, y su estructura, especialmente los escalones, cuenta una historia increíble sobre cómo vemos la vida, la muerte y lo que hay más allá.

El Significado de los Niveles: Escaleras al Inframundo (o al Cielo)

Aunque hoy en día la creatividad no tiene límites, tradicionalmente, los altares se construyen con un número específico de niveles. No es un capricho estético; cada estructura tiene un profundo significado cosmológico.

Altares de Dos Niveles:

Significado: Es la representación más simple de la dualidad. Simboliza la división entre el cielo y la tierra .

Elementos: El nivel superior representa el mundo celestial, donde suelen colocarse las imágenes de los santos y la divinidad. El nivel inferior representa el mundo terrenal, donde se colocan los frutos y las ofrendas para los difuntos.

Altares de Tres Niveles:

Significado: Esta estructura introduce el concepto de la trinidad. Estos pueden significar el cielo, la tierra y el inframundo . O si lo ves desde un punto de vista católico, a la Santísima Trinidad .

Elementos: Se distribuyen de manera similar, con el nivel superior para el cielo, el intermedio para la tierra y el inferior para el inframundo.

Altares de Siete Niveles (El más Tradicional y Completo):

Significado: Esta es la estructura más tradicional y la que tiene el simbolismo más rico. Son los siete pasos que el alma tiene que dar para llegar al descanso eterno.

Visión Prehispánica: Para nuestros antepasados, eran las pruebas que tenían que pasar en el Mictlán . El altar es una ayuda simbólica en este peligroso viaje

Visión Católica: Con la evangelización, la Iglesia le dio su propia interpretación, diciendo que eran los siete pecados capitales que había que superar para llegar al cielo.

El Camino del Alma: ¿Qué se Pone en cada Escalón?

Cada uno de los siete niveles del altar lleva elementos específicos, diseñados para guiar y agasajar al alma en su travesía.

Primer Escalón (El Suelo): Es el nivel más bajo y representa la tierra . Aquí se coloca una cruz de sal, ceniza o pétalos de cempasúchil . Su propósito es purificar el espíritu del difunto y servir como protección para que no sea corrompido en su viaje

Segundo Escalón: Aquí se coloca la foto del difunto a quien se dedica la ofrenda. También es común poner objetos que le pertenecieron y un vaso de agua , fundamental para saciar su sed después del largo camino desde el más allá.

Tercer Escalón: Es el festín. Aquí se coloca la comida y bebida favorita del difunto : mole, tamales, su tequila o cerveza preferida, y por supuesto, el pan de muerto . Es una forma de recordarle los placeres que disfrutaba en vida.

Cuarto Escalón: Este nivel está dedicado al viento. Se representa con el papel picado , cuyas figuras caladas y su ligero movimiento simbolizan el aire, uno de los cuatro elementos, y el paso de la vida a la muerte

Quinto Escalón: Es el nivel de las frutas y las flores. Aquí se colocan las frutas de temporada y, de manera prominente, la flor de cempasúchil . Su color naranja vibrante y su aroma intenso son considerados un faro que guía a las almas hacia la ofrenda.

Sexto Escalón: El nivel del aroma sagrado. Aquí se quema copal o incienso . El humo que se eleva tiene una doble función: purificar el ambiente de los malos espíritus y llevar las oraciones de los vivos hasta el cielo.

Séptimo Escalón (La Cima): Es el nivel más alto y representa el plano espiritual superior. Aquí se coloca una imagen religiosa , como una cruz, la Virgen María o el santo de devoción de la familia, simbolizando la protección divina y la bendición para el alma del difunto.

Los Elementos Indispensables (Más Allá de los Escalones)

Independientemente del número de niveles, hay elementos que no pueden faltar en ningún altar:

El Arco: Hecho de flores de cempasúchil o caña, se coloca en la parte superior del altar. Simboliza la puerta de entrada del mundo de los muertos al de los vivos.

Las Veladoras: Representan la luz , la fe y la esperanza. Guían a las almas en su camino. Se acostumbra a poner una por cada difunto recordado.

Las Calaveritas de Azúcar: Son una burla dulce a la muerte, una forma de recordarnos que es parte de la vida. A menudo llevan el nombre de los vivos en la frente, como un recordatorio de nuestro propio destino

El Petate: Se coloca a los pies del altar para que las almas cansadas puedan descansar.

Una Tradición que se Construye con Amor

Construir un altar de muertos es mucho más que seguir una lista de reglas. Es un acto de amor, de memoria y de conexión profunda con nuestras raíces. Es la prueba de que, para la cultura mexicana, la muerte no es el final de la existencia, sino una continuación de la vida en otro plano.

Ya sea que elijas montar un altar de dos, tres o los siete escalones del altar de muertos, lo verdaderamente importante es la intención. Cada flor, cada vela y cada platillo colocado en la ofrenda es un mensaje a nuestros seres queridos: “No los hemos olvidado. Los recordamos, los celebramos y, por esta noche, están de vuelta en casa”.

