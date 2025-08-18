5 Platillos que acompañan al pan de muerto en el día de muertos

Además del icónico pan de muerto, la comida de Día de Muertos en México incluye una gran variedad de platillos rituales y de celebración. Los más importantes y que no pueden faltar en las ofrendas y mesas mexicanas son: Tamales, Mole, Calabaza en Tacha, Atole y Calaveritas de Azúcar y Alfeñiques

El Festín de las Ánimas: Más Allá del Pan de Muerto

Cuando empieza a oler a cempasúchil y a copal, ya sabes que se viene el Día de Muertos. Es de nuestras fiestas más bonitas y profundas, un momento para acordarnos de los que ya no están. Y la mejor forma de hacerlo es cocinándoles lo que más les gustaba.

El altar de muertos no es solo un homenaje visual; es un banquete para las almas. Y aunque el pan de muerto es el rey de la fiesta, la mesa se llena de un montón de otras delicias que son igual de importantes. Cocinar para nuestros difuntos no es solo una tradición, es una forma de decirles “los seguimos queriendo y nos acordamos de ustedes.

Aquí te va un tour por 5 platillos y dulces que, junto al pan de muerto, completan el festín del 1 y 2 de noviembre.

1. Tamales: El Abrazo de Maíz

Si hay un platillo que sabe a México y a celebración, es el tamal. Y en Día de Muertos, no puede faltar.

Tamales de Acelga (Jalisco): En Tapalpa, es tradición poner en la ofrenda unos tamales de acelga con queso que son una delicia.

Tamales de Muerto (Oaxaca): Como buenos reyes del maíz, en Oaxaca preparan unos tamales especiales para estas fechas, a veces con masa de maíz azul y rellenos de una salsita de chiles anchos.

Tamal de Mole: En muchos lados, el tamal de mole no solo va en el altar, sino que es lo que se sirve después de los rezos, uniendo el sabor con el recuerdo.

2. Mole: El Platillo de las Grandes Fiestas

El mole es sinónimo de celebración en México. Es el plato para las ocasiones especiales. Ponerle un buen mole en el altar a nuestros difuntos es como recibirlos con el mejor banquete.

Mole Negro (Oaxaca y Puebla): Es el más común en las ofrendas. Su complejidad, con decenas de ingredientes que incluyen chiles, especias y chocolate, lo convierte en un plato de lujo digno de los invitados de honor.

Mole Chichilo (El “Mole Triste” de Oaxaca): Aunque no es exclusivo del Día de Muertos, este mole tiene una profunda conexión con el luto. A diferencia del mole negro que es dulce, el chichilo es más amargo y se sirve tradicionalmente en funerales. Su sabor evoca la solemnidad y el respeto por la partida.

Pipianes y Moles Verdes (Jalisco y Centro de México): En otras regiones, moles más ligeros como el pipián, hecho a base de pepitas de calabaza, también son populares para la ofrenda.

3. Calabaza en Tacha: El Dulce Sabor del Otoño

Este postre es el sabor del otoño mexicano hecho dulce. Es de lo más sencillo y rico del mundo: calabaza de Castilla o en tacha cocida lentamente con piloncillo y canela hasta que queda suavecita y caramelizada.

Dicen que se llama así porque antes la cocinaban en los “tachos” donde hacían el piloncillo. En la ofrenda, simboliza la abundancia y el dulce recuerdo. Con un chorrito de leche, es un apapacho al corazón.

4. Atole: La Bebida Caliente que Reconforta el Alma

Las bebidas son fundamentales en el altar para calmar la sed de las almas tras su largo viaje. Y aunque el tequila o el mezcal no pueden faltar, el atole es la bebida caliente y reconfortante por excelencia.

Atole de Cacao: En el sureste, el atole de cacao es una bebida ancestral que no falta en ninguna celebración.

Atole de Cempasúchil: Una innovación que se ha vuelto muy popular. En lugares como Jalisco , se prepara un atole con los pétalos de la flor de cempasúchil, a menudo combinado con mandarina, creando una bebida que captura los aromas y sabores de la temporada.

5. Calaveritas de Azúcar y Alfeñiques: La Muerte Hecha Dulce

Estos dulces son quizás el símbolo más reconocible y único del Día de Muertos. Son la prueba de que, en México, nos reímos de la muerte y la convertimos en arte.

Calaveritas de Azúcar: Hechas de azúcar, con colores chillantes y a veces con nuestro nombre en la frente, son un recordatorio juguetón de que a todos nos va a tocar, pero que mientras, hay que disfrutar.

Alfeñiques: Con raíces en la época prehispánica (donde se hacían figuras de amaranto para los rituales), los alfeñiques son figuras de azúcar moldeada que pueden tomar cualquier forma: ataúdes, esqueletos, animalitos, frutas… Son especialmente famosos en la Feria del Alfeñique de Toluca.

Un Banquete para la Memoria

Al final, la comida de Día de Muertos es como hablar con nuestros antepasados. Con cada platillo les decimos que no los olvidamos, que su recuerdo sigue vivo en nuestros sabores. Cada tamal, cada plato de mole, es un acto de amor que cruza el tiempo.

Así que la próxima vez que veas una ofrenda, no veas solo comida. Ve un banquete hecho con cariño, un menú elegido por la memoria y una invitación para que nuestra gente vuelva, una vez más, a sentarse con nosotros en la mesa.

