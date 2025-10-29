Manualidades de halloween para niños: 5 ideas fáciles y terroríficamente divertidas para tu hogar

La llegada del 31 de octubre transforma los hogares en escenarios llenos de misterio y diversión. Halloween, con sus orígenes celtas y su popularidad en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las fiestas favoritas de los niños. Disfrazarse, jugar al “truco o trato” y, sobre todo, decorar la casa con un toque “espeluznante” son actividades que despiertan la creatividad. Si buscas ideas de manualidades de Halloween para niños que sean fáciles, divertidas y que no requieran muchos materiales, esta guía es para ti. Prepara calabazas, murciélagos, fantasmas y arañas, porque la Noche de Brujas está a punto de comenzar.
1. Vistosos jarrones con telarañas y murciélagos
Una de las manualidades de Halloween para niños más sencillas y resultonas es transformar un jarrón vacío en un elemento decorativo de miedo. Solo necesitas:
- Un jarrón transparente (puedes reutilizar uno de casa o comprar uno económico).
- Ramas secas (cuanto más finas, mejor para un efecto delicado).
- Telarañas blancas decorativas.
- Murciélagos de cartulina en negro o naranja (o papel satinado para que brillen).
Llena el jarrón con las ramas secas, enreda la telaraña y cuelga los murciélagos. Esta manualidad es perfecta para cualquier rincón de la casa y crea un ambiente misterioso con muy poco esfuerzo.
2. Pintar calabazas: una explosión de color para halloween
Las calabazas son el elemento decorativo por excelencia de Halloween. Aunque vaciarlas y tallarlas puede ser un reto, pintarlas es una opción mucho más sencilla y creativa para los niños. Necesitarás:
- Calabazas (reales o artificiales).
- Pinturas lavables y pinceles.
- Purpurina o plantillas (opcional).
Deja que los niños den rienda suelta a su imaginación, dibujando caras divertidas o terroríficas, o creando patrones coloridos. No todas las calabazas tienen que ser espeluznantes; también pueden ser dulces y alegres, transformándolas en mini donuts o caritas de animales, como sugiere El Mueble.
3. Cadenetas de fantasmas y guirnaldas terroríficas de luz
Crear guirnaldas es una de las manualidades de Halloween para niños más fáciles y que permiten decorar grandes espacios. Puedes hacerlas de dos formas:
- Fantasmas de papel: Con servilletas, papel de cocina o papel de seda, crea pequeños fantasmas (anudándolos a una cuerda con gomas elásticas) y dibújales caras con un rotulador negro.
- Guirnaldas de luces: Utiliza una guirnalda de luces y cuelga pequeñas siluetas de fantasmas, murciélagos o calabazas hechas de cartulina. Incluso puedes comprar luces de colores naranja y morado para un efecto más temático.
Estas cadenetas son ideales para colgar en paredes, ventanas o en el porche, creando un ambiente festivo y misterioso.
4. Murciélagos reciclados: diversión con rollos de papel higiénico
El reciclaje se une a la diversión en estas manualidades de Halloween para niños. Los rollos de papel higiénico son un material versátil y económico. Solo necesitas:
- Rollos de papel higiénico.
- Pintura negra.
- Cartulina negra para las alas.
- Pegamento y, si quieres, ojos de juguete.
Pinta los rollos de negro, dobla los bordes superiores para formar las orejas y pega las alas de cartulina. Añade los ojos y tendrás unos simpáticos murciélagos para colgar o decorar cualquier rincón. Esta idea, compartida en ¡HOLA!, es perfecta para los más pequeños.
5. Decoración de pared con siluetas y ramas secas: un toque handmade
Para una decoración más “handmade” y personalizada, puedes crear un “árbol de Halloween” en tu pared. Solo necesitas unas cuantas ramas secas y todo lo que se te ocurra para colgar en ellas, como si fuese un árbol de Navidad temático. Algunas ideas son:
- Figuras de fieltro: Pequeñas calabazas, fantasmas o murciélagos.
- Bolas de cristal con motivos de Catrinas (si quieres un toque más mexicano).
- Cintas decorativas con motivos de Halloween.
Esta manualidad permite mezclar diferentes elementos y texturas, creando una decoración única y muy personal. Los manualidades de Halloween para niños no solo son una forma de entretener, sino de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el disfrute de una de las fiestas más divertidas del año.