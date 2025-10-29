Manualidades de halloween para niños: 5 ideas fáciles y terroríficamente divertidas para tu hogar

La llegada del 31 de octubre transforma los hogares en escenarios llenos de misterio y diversión. Halloween, con sus orígenes celtas y su popularidad en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las fiestas favoritas de los niños. Disfrazarse, jugar al “truco o trato” y, sobre todo, decorar la casa con un toque “espeluznante” son actividades que despiertan la creatividad. Si buscas ideas de manualidades de Halloween para niños que sean fáciles, divertidas y que no requieran muchos materiales, esta guía es para ti. Prepara calabazas, murciélagos, fantasmas y arañas, porque la Noche de Brujas está a punto de comenzar.

1. Vistosos jarrones con telarañas y murciélagos

Una de las manualidades de Halloween para niños más sencillas y resultonas es transformar un jarrón vacío en un elemento decorativo de miedo. Solo necesitas:

Un jarrón transparente (puedes reutilizar uno de casa o comprar uno económico).

(puedes reutilizar uno de casa o comprar uno económico). Ramas secas (cuanto más finas, mejor para un efecto delicado).

(cuanto más finas, mejor para un efecto delicado). Telarañas blancas decorativas.

decorativas. Murciélagos de cartulina en negro o naranja (o papel satinado para que brillen).

Llena el jarrón con las ramas secas, enreda la telaraña y cuelga los murciélagos. Esta manualidad es perfecta para cualquier rincón de la casa y crea un ambiente misterioso con muy poco esfuerzo.

2. Pintar calabazas: una explosión de color para halloween

Las calabazas son el elemento decorativo por excelencia de Halloween. Aunque vaciarlas y tallarlas puede ser un reto, pintarlas es una opción mucho más sencilla y creativa para los niños. Necesitarás:

Calabazas (reales o artificiales).

(reales o artificiales). Pinturas lavables y pinceles .

y . Purpurina o plantillas (opcional).

Deja que los niños den rienda suelta a su imaginación, dibujando caras divertidas o terroríficas, o creando patrones coloridos. No todas las calabazas tienen que ser espeluznantes; también pueden ser dulces y alegres, transformándolas en mini donuts o caritas de animales, como sugiere El Mueble.

3. Cadenetas de fantasmas y guirnaldas terroríficas de luz

Crear guirnaldas es una de las manualidades de Halloween para niños más fáciles y que permiten decorar grandes espacios. Puedes hacerlas de dos formas:

Fantasmas de papel: Con servilletas, papel de cocina o papel de seda, crea pequeños fantasmas (anudándolos a una cuerda con gomas elásticas) y dibújales caras con un rotulador negro .

Con servilletas, papel de cocina o papel de seda, crea pequeños fantasmas (anudándolos a una cuerda con gomas elásticas) y dibújales caras con un . Guirnaldas de luces: Utiliza una guirnalda de luces y cuelga pequeñas siluetas de fantasmas, murciélagos o calabazas hechas de cartulina. Incluso puedes comprar luces de colores naranja y morado para un efecto más temático.

Estas cadenetas son ideales para colgar en paredes, ventanas o en el porche, creando un ambiente festivo y misterioso.

4. Murciélagos reciclados: diversión con rollos de papel higiénico

El reciclaje se une a la diversión en estas manualidades de Halloween para niños. Los rollos de papel higiénico son un material versátil y económico. Solo necesitas:

Rollos de papel higiénico.

Pintura negra.

Cartulina negra para las alas.

para las alas. Pegamento y, si quieres, ojos de juguete.

Pinta los rollos de negro, dobla los bordes superiores para formar las orejas y pega las alas de cartulina. Añade los ojos y tendrás unos simpáticos murciélagos para colgar o decorar cualquier rincón. Esta idea, compartida en ¡HOLA!, es perfecta para los más pequeños.

5. Decoración de pared con siluetas y ramas secas: un toque handmade

Para una decoración más “handmade” y personalizada, puedes crear un “árbol de Halloween” en tu pared. Solo necesitas unas cuantas ramas secas y todo lo que se te ocurra para colgar en ellas, como si fuese un árbol de Navidad temático. Algunas ideas son:

Figuras de fieltro: Pequeñas calabazas, fantasmas o murciélagos.

Bolas de cristal con motivos de Catrinas (si quieres un toque más mexicano).

con motivos de Catrinas (si quieres un toque más mexicano). Cintas decorativas con motivos de Halloween.

Esta manualidad permite mezclar diferentes elementos y texturas, creando una decoración única y muy personal. Los manualidades de Halloween para niños no solo son una forma de entretener, sino de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el disfrute de una de las fiestas más divertidas del año.