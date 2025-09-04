Feriado en la CDMX el día de inauguración del Mundial de Futbol

El día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, cuya ceremonia será en el estadio Azteca, será declarado como feriado en la Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, Clara Brugada dijo que “ese día va a ser muy importante, pues vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”.

Cabe señalar que la apertura del Mundial de Futbol, cuyos países sede son Canada, Estados Unidos y México, está programada para el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en donde jugará la Selección Mexicana.

Se paralizará la CDMX

En un día feriado se detienen la mayoría de las actividades laborales y administrativas en sectores público y privado, además de clases escolares y trámites gubernamentales, ya que son días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada resaltó que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se realizarán festivales futboleros para que las comunidades se acerquen al deporte.

La inauguración del Mundial

El estadio Azteca, conocido popularmente como coloso de Santa Úrsula, albergará cinco partidos, incluido el partido inaugural de la justa mundialista organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Esos partidos son, tres de la fase de grupos, incluyendo el encuentro inaugural con la Selección Mexicana, uno de dieciseisavos de final y otro partido más de octavos de final.

Según estimaciones de la FIFA, la Ciudad de México podría recibir más de seis millones de visitantes durante el torneo, que durará un mes.

La funcionaria instaló el Comité de la Ciudad de México para el Mundial 2026 para coordinar mejoras en infraestructura como rutas de transporte, las cuales conectarán el estadio Azteca con los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA), hoteles y sitios turísticos.