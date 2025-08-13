Vacaciones de Semana Santa 2025: SEP confirma las fechas oficiales

Las vacaciones de Semana Santa 2025 ya tienen fecha oficial en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este periodo, uno de los más esperados por estudiantes y familias en México, ofrecerá una merecida pausa para descansar, viajar y participar en las tradiciones de la temporada. Aquí te detallamos cuándo inician y terminan, y qué dice la ley para los trabajadores.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2025 según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar oficial 2024-2025 publicado por la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas disfrutarán de dos semanas completas de descanso.

Las vacaciones de Semana Santa 2025 comenzarán el lunes 14 de abril y concluirán el viernes 25 de abril. Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 28 de abril, disfrutando así de un total de 17 días libres, contando los fines de semana.

¿Por qué cambian las fechas cada año?

A diferencia de otras festividades, la Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario. Su celebración depende del ciclo lunar, una tradición establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Se determina por el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera.

¿Son días de descanso obligatorio para los trabajadores?

Aquí es donde surge una de las dudas más comunes. A pesar de su importancia cultural y religiosa, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México no contempla el Jueves Santo (17 de abril) ni el Viernes Santo (18 de abril) como días de descanso obligatorio.

Esto significa que las empresas no están legalmente obligadas a otorgar estos días libres. Sin embargo, es una práctica muy extendida que muchos empleadores, especialmente en el sector público y bancario, concedan estos días a sus trabajadores como parte de las tradiciones. En estos casos, al no ser feriados oficiales, no se requiere un pago adicional si se labora.

Otros días feriados oficiales en 2025

Además de este periodo, es útil recordar los días de descanso obligatorio que sí están estipulados por la ley para el resto de 2025:

1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 16 de septiembre: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 17 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana (tercer lunes del mes).

Aniversario de la Revolución Mexicana (tercer lunes del mes). 25 de diciembre: Navidad.

Las vacaciones de Semana Santa 2025 representan una excelente oportunidad para el descanso y la convivencia familiar. Si planeas viajar, recuerda que es una de las temporadas de mayor demanda, por lo que planificar con anticipación puede ayudarte a encontrar mejores precios y disponibilidad.