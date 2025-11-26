Verificación vehicular cdmx 2025: tu guía completa para un trámite sin contratiempos

La Ciudad de México, comprometida con la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad del aire, establece anualmente el programa de verificación vehicular obligatoria. Para millones de automovilistas, la Verificación Vehicular CDMX es un trámite esencial que no solo asegura el buen funcionamiento de su auto, sino que también contribuye a mitigar la emisión de gases contaminantes. Si te preguntas cuándo te toca, cuánto cuesta, qué necesitas o cómo evitar multas, esta guía completa para 2025 te resolverá todas las dudas.

Calendario de verificación vehicular CDMX 2025: organiza tu año

La verificación vehicular se realiza dos veces al año, es decir, cada semestre, de acuerdo con el color del engomado de circulación y el último dígito numérico de la placa de tu vehículo. El calendario de la Verificación Vehicular CDMX 2025 es idéntico al del Estado de México en cuanto a fechas, pero los costos y algunos requisitos varían.

Primer Semestre 2025 (Enero – Junio)

Amarillo (5 y 6): Enero y Febrero

Enero y Febrero Rosa (7 y 8): Febrero y Marzo

Febrero y Marzo Rojo (3 y 4): Marzo y Abril

Marzo y Abril Verde (1 y 2): Abril y Mayo

Abril y Mayo Azul (9 y 0): Mayo y Junio

Segundo Semestre 2025 (Julio – Diciembre)

Amarillo (5 y 6): Julio y Agosto

Julio y Agosto Rosa (7 y 8): Agosto y Septiembre

Agosto y Septiembre Rojo (3 y 4): Septiembre y Octubre

Septiembre y Octubre Verde (1 y 2): Octubre y Noviembre

Octubre y Noviembre Azul (9 y 0): Noviembre y Diciembre

Costos y multas: cuánto pagar por la verificación vehicular CDMX

Es fundamental conocer los costos asociados y las multas por incumplimiento para evitar sorpresas. Para la Verificación Vehicular CDMX 2025, los precios se basan en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Costos de verificación en CDMX 2025

El costo por los servicios de verificación vehicular, para la obtención de cualquier holograma (0, 1, 2, Rechazo y Evaluación Técnica), así como el incentivo “00”, es de 5.625 veces la UMA vigente más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aproximadamente, esto se traduce en $738.24 pesos. La constancia “Exento” se expide sin costo alguno.

Multas por verificación extemporánea

Si te atrasas en la Verificación Vehicular CDMX, deberás pagar una multa por verificación extemporánea de $2,263 pesos, que equivale a 20 veces la UMA. El pago de esta multa tiene una vigencia de 30 días naturales, que es el tiempo que tienes para realizar y aprobar la verificación. En el Estado de México, la multa es de $3,959 pesos. Recuerda que no tener este trámite al día puede implicar restricciones de circulación y sanciones adicionales.

Requisitos y proceso para agendar tu cita de verificación

Para que el trámite de tu Verificación Vehicular CDMX 2025 sea exitoso y sin contratiempos, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos y pasos:

Documentos indispensables

Identificación oficial: Vigente del propietario (INE, licencia de conducir, pasaporte).

Vigente del propietario (INE, licencia de conducir, pasaporte). Tarjeta de circulación: Vigente.

Vigente. Certificado de verificación anterior: (Solo si no es tu primera verificación del año).

(Solo si no es tu primera verificación del año). Sin adeudos: Es crucial no tener adeudos de tenencia, multas de tránsito o sanciones de fotocívicas. Consulta tu estatus en los portales oficiales de Finanzas CDMX o Edomex.

Es crucial no tener adeudos de tenencia, multas de tránsito o sanciones de fotocívicas. Consulta tu estatus en los portales oficiales de Finanzas CDMX o Edomex. Comprobante de cita: Impreso o digital.

Impreso o digital. Copia de la factura: Solo para vehículos nuevos, o que hayan tenido cambio de placa/registro.

Solo para vehículos nuevos, o que hayan tenido cambio de placa/registro. Tener ambas placas: Salvo excepciones por robo, extravío o retiro por autoridad (con documento comprobatorio).

Cómo agendar y cancelar tu cita

El proceso para sacar tu cita para la Verificación Vehicular CDMX es sencillo y se realiza en línea:

Ingresa a la página oficial de Citas Verificentros: citasverificentros.cdmx.gob.mx. Inicia sesión con tu “Llave CDMX”. Si no la tienes, puedes crearla. Captura la placa de tu vehículo. Selecciona el día y la hora de tu preferencia, y completa el formulario. Confirma la información para recibir tu comprobante de cita.

Si necesitas cancelar o reprogramar tu cita, puedes hacerlo a través del portal o llamando a LOCATEL (55 5658 1111). Es recomendable hacerlo con anticipación para liberar el espacio.

Excepciones y hologramas: ¿quién verifica y cuándo?

No todos los vehículos están obligados a verificar, y el tipo de holograma que obtengas determina sus beneficios de circulación y la frecuencia de la verificación.

Vehículos exentos de verificación

Los siguientes vehículos no están obligados a verificar, aunque algunos deben tramitar una constancia “Exento” sin costo:

Vehículos eléctricos: Exentos de forma permanente.

Vehículos híbridos categorías I y II: Exentos por 8 años, con posibilidad de renovación.

Exentos por 8 años, con posibilidad de renovación. Motocicletas.

Tractores agrícolas y maquinaria industrial o minera.

Vehículos con placas de auto antiguo/clásico.

Vehículos diplomáticos, de demostración y/o traslado.

Vehículos oficiales: Pertenecientes a dependencias, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la CDMX.

Tipos de hologramas y su significado

El holograma que tu auto obtenga dependerá de sus niveles de emisión y características tecnológicas, y es crucial para el programa “Hoy No Circula” y las contingencias ambientales:

Exento: Para vehículos eléctricos e híbridos (Categoría I y II).

Para vehículos eléctricos e híbridos (Categoría I y II). Holograma “00”: Para vehículos con desempeño ambiental superior a la norma, exentos por dos años.

Para vehículos con desempeño ambiental superior a la norma, exentos por dos años. Holograma “0”: Para vehículos a gasolina, gas natural, gas LP (modelos 2006 y posteriores) que aprueben la prueba SDB (Sistema de Diagnóstico a Bordo). Vigencia de seis meses.

Para vehículos a gasolina, gas natural, gas LP (modelos 2006 y posteriores) que aprueben la prueba SDB (Sistema de Diagnóstico a Bordo). Vigencia de seis meses. Holograma “1”: Para vehículos a gasolina (modelos 1994 a 2005) o a gas (1994 y posteriores) que cumplan con los límites de emisión. Limita su circulación un día entre semana y dos sábados al mes.

Para vehículos a gasolina (modelos 1994 a 2005) o a gas (1994 y posteriores) que cumplan con los límites de emisión. Limita su circulación un día entre semana y dos sábados al mes. Holograma “2”: Para vehículos modelo 1993 y anteriores a gasolina o gas, y diésel de cualquier año que no cumplan con estándares más estrictos. Limita su circulación un día entre semana y *todos* los sábados del mes.

Extensiones y consideraciones especiales

Existen situaciones específicas en las que se puede obtener una extensión del periodo para verificar o realizar el trámite de forma voluntaria.

Prórroga de 15 días: ¿cuándo aplica?

Se puede ampliar el periodo para verificar por 15 días naturales en los siguientes casos:

Tu auto fue rechazado en los últimos 7 días naturales de tu periodo (debes regresar al mismo verificentro).

Pagos previos (multas, infracciones) no reflejados en el sistema en los últimos 7 días.

Sanciones cívicas o cursos pendientes que impidan la verificación en los últimos 7 días.

Verificación voluntaria para vehículos foráneos

Los vehículos matriculados fuera de la Ciudad de México (excepto los de estados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis como Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) pueden realizar una verificación voluntaria en CDMX. Esto les permite exentar algunas o todas las limitaciones de circulación impuestas por los programas ambientales de la ciudad. Sin embargo, esta verificación voluntaria no exime del cumplimiento del programa de verificación en su entidad de origen.

Para los vehículos nuevos o con cambio de placas, la verificación debe realizarse dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación. Para más detalles sobre este programa, puedes consultar los avisos oficiales de la SEDEMA en su sitio web o la Prensa.

¿Qué pasa si no verifico a tiempo o si mi auto es nuevo?

Incumplir con la Verificación Vehicular CDMX a tiempo tiene consecuencias directas y puede afectar tu derecho a circular.

Consecuencias de no verificar a tiempo

Si no verificas tu auto en el periodo correspondiente, deberás pagar la multa por verificación extemporánea. Además, tendrás limitaciones para circular de acuerdo con el programa Hoy No Circula, hasta que cumplas con los requisitos y pases la prueba de emisión de gases contaminantes.

Vehículos nuevos y cambio de placas

Los vehículos nuevos o los que hayan cambiado de placas deben verificar en un lapso no mayor a 180 días a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación. Es fundamental realizar el cambio de propietario CDMX para que el auto esté a tu nombre y cumplir con todos los requisitos. Un aspecto importante para tu tranquilidad es contar con un seguro de auto obligatorio en la CDMX, como los que ofrece miituo, que te informan y te protegen con tarifas competitivas.

La Verificación Vehicular CDMX 2025 es más que un trámite; es una responsabilidad compartida para garantizar un aire más limpio en nuestra ciudad. Con esta guía, esperamos que tengas toda la información necesaria para cumplir con tus obligaciones de forma sencilla y eficiente. Para más detalles, puedes consultar la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA), Chilango, N+ o Telediario CDMX.