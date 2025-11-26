Universidad Anáhuac firma convenio con la Secult

La Secretaría de Cultura del estado (Secult) y la Universidad Anáhuac, campus Querétaro, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la ciencia, la tecnología y la cultura.

El convenio fue firmado por la titular de la Secult, Ana Paola López Birlain, y el vicerrector de Formación Integral de la Universidad Anáhuac, Ricardo Virués Macías.

Durante la ceremonia protocolaria se destacó que el propósito del acuerdo es fortalecer la investigación, la formación continua, la vinculación interinstitucional y la creación de proyectos que beneficien a ambas instituciones.

Se puso de manifiesto que dicho instrumento representa un paso decisivo hacia una entidad donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura trabajan de la mano como un solo ecosistema.

En el mismo marco, la titular de la Secult entregó el distintivo de “Aliado Cultural” a la Universidad Anáhuac y reconocimientos a 45 alumnos y alumnas del Programa de Liderazgo en Arte y Cultura Culmen.

El distintivo reconoce a las personas por su visión y compromiso para entender el arte no sólo como conocimiento, sino como una manera de incidir en la vida pública, construir comunidad y fortalecer una cultura de paz.

Asimismo, por su dedicación como promotores de la cultura en el estado de Querétaro y otras latitudes del país.