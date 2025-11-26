Adultos Mayores en Movimiento ha permitido capacitar a 330 operadores de Qrobus

La Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) informó que derivado del programa Adultos Mayores en Movimiento, se han realizado capacitaciones dirigidas a más de 330 operadores y operadoras del sistema Qrobus.

El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que el objetivo ha sido el fortalecimiento de la atención a los adultos mayores en el sistema de transporte de la zona metropolitana de Querétaro.

El funcionario estatal refirió que las capacitaciones en el programa Adultos Mayores en Movimiento buscan fomentar la empatía, promover el buen trato y sensibilizar a los conductores sobre las necesidades que presentan las persaonas de mayor edad al usar las diferentes rutas, principalmente al abordar y al descender del autobús.

Además, se invitó a las y los adultos mayores al Patio de Maniobras, donde se brindan las capacitaciones para que ellos cuenten a los operadores su experiencia al ser usuarios del sistema Qrobus, lo que permite empatía tanto para las y los conductores como para quienes hacen uso del servicio.

“Tengo capacitación con los operadores para decirles que el adulto mayor tiene preferencia dentro de las colonias. Estoy haciendo que los operadores se pongan en el papel de los adultos mayores y los sensibilizamos de manera directa; hemos tenido visitas en el patio donde ellos le dicen al operador las preocupaciones que tienen”, resaltó.

Cuanalo Santos destacó que parte de la formación que se les otorga a los operadores incluyen las técnicas de atención para pasajeros con discapacidad, el uso de rampas y el aseguramiento de sillas de ruedas.

Para concluir mencionó que Adultos Mayores en Movimiento se deriva del programa Voy Contigo, en donde acude a reuniones con diferentes sectores de la población para conocer sus necesidades y escuchar sus propuestas referentes al tema de la movilidad y al sistema Qrobus en Querétaro.