Voy Contigo, nueva estrategia para mejorar Qrobus

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) presentó Voy Contigo, una serie de estrategias para escuchar de primera mano a las necesidades de los usuarios del sistema Qrobus.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que el objetivo de Voy Contigo es mejorar el servicio del transporte en la zona metropolitana de Querétaro.

Qrobus camina bien

“Hemos estado muy cercanos con los ciudadanos, pero creo que es momento de poder intensificar también este ejercicio debido al volumen y a el alza del volumen de usuarios que vamos a tener.

“Entonces, estamos tomando cuatro medidas que vamos a implementar, la primera se llama En ruta Qrobus, Manejando Qrobus, Qrobus en tu colonia y Tarifa Unidos que ha sido un programa muy exitoso”, destacó.

Las estrategias

Mencionó que en la estrategia En ruta Qrobus se realizarán recorridos en 122rutas y estaciones, se escuchará a las y los usuarios, se brindará información general sobre el sistema, se supervisarán rutas, se trabajará en la saturación de las unidades, habrá revisión de frecuencias y se promocionará la Tarifa Unidos.

En Manejando Qrobus, una vez al mes el propio Cuanalo conducirá un autobús con la intención de empatizar con la labor diaria de los operadores e identificar las condiciones reales de las rutas y las vialidades.

En cuanto a Qrobus en tu colonia, el funcionario realizará recorridos en la Zona Metropolitana para compartir información con las y los usuarios, escuchará propuestas y/o sugerencias sobre el servicio y se promoverán los beneficios de Qrobus.

Respecto a Tarifa Unidos, se visitarán escuelas y universidades, se abordará el programa en grupos de adultos mayores, habrá un acercamiento con personal de sectores que prestan un servicio a la comunidad y se orientará a las personas para afiliarse y obtener su tarifa preferente más baja de todo el país.

+Qrobus

Asimismo, Cuanalo comentó que se dará inicio a la segunda etapa de +Qrobus para atender la necesidad de traslado de las y los nuevos usuarios que se suman al sistema, por ello implementarán nuevas Rutas Rápidas, Rutas Exprés y Rutas Cortas, con lo que se reducirán los tiempos de recorrido y la saturación de los autobuses hasta en un 20 por ciento.

Reiteró que en septiembre del presente año se lanzará la app QroTaxi y el taxímetro digital, ambos integrados en la app Qrobus, garantizando accesibilidad, transparencia y tarifas justas en el servicio, coadyuvando así a la modernización e inclusión en las diferentes alternativas de movilidad para las familias queretanas.