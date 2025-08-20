¿Quién fue Mictecacíhuatl? La historia de la Señora de la Muerte y reina del Mictlán

En el panteón de deidades mexicas, pocas figuras son tan imponentes y fascinantes como Mictecacíhuatl. Conocida como la “Señora de los Muertos” y reina del Mictlán, su presencia es fundamental en la cosmovisión del México antiguo y sigue resonando en nuestras celebraciones de Día de Muertos. Pero, ¿quién fue Mictecacíhuatl realmente y cuál era su papel en el inframundo?

La guardiana de los huesos y soberana del inframundo

Mictecacíhuatl, cuyo nombre en náhuatl se traduce como “señora de las personas muertas”, gobernaba el Mictlán, el noveno y último nivel del inframundo, junto a su esposo, el temido Mictlantecuhtli. Su principal encomienda era vigilar los huesos de todos los que morían de forma natural, velando su sueño eterno. A diferencia de la concepción occidental del infierno, el Mictlán no era un lugar de castigo, sino la morada final de los descarnados.

Según la mitología, esta poderosa diosa murió al nacer, lo que forjó su vínculo inmediato y eterno con el mundo de los muertos. Se dice que presidía los festivales mexicas dedicados a los difuntos, celebraciones que son el antecedente directo de nuestro actual Día de Muertos. De hecho, se creía que era ella quien permitía a las almas regresar al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos.

Representaciones y simbolismo de Mictecacíhuatl

La figura de Mictecacíhuatl es impactante. A menudo se la representa con el rostro descarnado y el cuerpo esquelético, simbolizando su dominio sobre lo que queda tras la vida. Una escultura exhibida en el Museo Nacional de Antropología la muestra sentada, con el rostro de calavera, el cabello enmarañado y el hígado visible debajo de las costillas.

La investigadora Xóchilt del Alba León Estrada destaca que, aunque deidades como Tláloc o Mictlantecuhtli tenían representación masculina, la figura femenina era crucial en la cosmovisión mesoamericana. Mictecacíhuatl compartía importancia con otras diosas como Chalchitlicue (diosa del agua) y Tonacacihuatl (diosa madre). Esta dualidad, como señala la UNAM Global, era fundamental para entender el equilibrio del cosmos.

El legado de Mictecacíhuatl en la cultura mexicana

El poder de la “Dama de la Muerte” no se limitaba a vigilar huesos. Se creía que era una deidad protectora a la que se podía orar en situaciones de vida o muerte. Su influencia era tan grande que, con la llegada de los españoles, su culto se sincretizó y evolucionó, sentando las bases para la figura de La Catrina y la celebración del Día de Muertos como la conocemos hoy.

Artistas como Miguel Covarrubias la inmortalizaron en sus obras, y su imagen de cráneo descarnado se convirtió en un ícono de la mortalidad en México, mucho antes de la popularización de la calavera garbancera de Posada. En Oaxaca, su figura pervive en la leyenda de la Matlacihua, un espectro femenino que seduce y castiga a los hombres mujeriegos, una reinterpretación que fusiona la deidad prehispánica con la moral colonial.

Conocer quién fue Mictecacíhuatl es adentrarse en las profundas raíces de la relación de México con la muerte: una visión que no se enfoca en el miedo, sino en el respeto, la memoria y la celebración del ciclo eterno de la vida. Para profundizar en el tema, puedes explorar los recursos de la revista México Desconocido.