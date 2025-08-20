Un menú duranguense en CDMX: el secreto mejor guardado del norte llega a la capital

Cuando pensamos en la vasta gastronomía mexicana, a menudo los sabores del norte quedan como un tesoro por descubrir. Más allá de los platillos icónicos del centro y sur, Durango posee una herencia culinaria robusta y llena de carácter. Afortunadamente, ya no es necesario viajar para probarla. El festival gastronómico “Durango, el gran secreto del norte” trae un auténtico menú duranguense en CDMX, ofreciendo a los capitalinos una oportunidad única para saborear sus platillos más emblemáticos.

Una colaboración que une el norte con el centro

Este festival es el resultado de una colaboración especial entre reconocidos restaurantes de Durango y la prestigiosa Cantina Palacio. El objetivo es claro: promover y poner en alto los sabores de la entidad, desde sus guisos tradicionales hasta sus destilados endémicos. El menú temporal estará disponible del 13 de marzo al 30 de abril, una ventana perfecta para redescubrir la cocina norteña.

Un viaje de sabores: ¿qué platillos incluye este menú duranguense?

El festival presenta una curada selección de platillos que representan la esencia de Durango, cada uno creado por un restaurante emblemático del estado. Prepárate para un festín inolvidable.

Entradas con sabor a tradición

El recorrido comienza con unos patoles, un platillo reconfortante de frijoles endémicos de Durango, cocinados con chorizo, tocino y los tradicionales tornachiles (chiles güeros encurtidos). Esta receta es una creación del restaurante Yerbanís. Le sigue una gordita de chicharrón de cuerito, una delicia de Maíz Pinto, elaborada con masa azul y rellena de chicharrón en salsa de tomatillo. Se recomienda maridar esta entrada con un mezcal cenizo Bosscal.

Los platos fuertes: caldillo, asado y chile pasado

Ningún menú duranguense estaría completo sin su platillo más icónico: el caldillo duranguense. Presentado por Mendoza Restaurante Antiguo, este caldo de filete de res salteado con chile pasado es el corazón de la propuesta. El mismo restaurante aporta el asado de puerco, una carne cocida lentamente en una aromática salsa de guajillo. Ambos platillos maridan a la perfección con un mezcal cenizo La Majadera.

Para los amantes de los sabores intensos, el restaurante El Kilo presenta una costilla en salsa de chile pasado, asada a la perfección y bañada en una salsa tatemada. Por su parte, Durango Grill ofrece su “filete Arango”, cocinado a las brasas con queso y una potente salsa de chiles. Ambos platos se elevan al acompañarlos con un sotol La Majadera, cuyo sabor fuerte intensifica cada bocado.

El cierre perfecto: postre y destilados

El final dulce llega de la mano de la Universidad Vizcaya de las Américas con un Tutuviche Caxi, una delicada tarta de queso con cajeta de membrillo. Para cerrar con broche de oro, nada mejor que un mezcal Cuero Viejo, un destilado que encapsula el espíritu de Durango.

¿Dónde disfrutar de este menú duranguense en CDMX?

Este festival gastronómico estará disponible en todas las sucursales de Cantina Palacio en la Ciudad de México, incluyendo su icónica ubicación en Polanco (Moliere 222). Es una oportunidad limitada para sumergirse en la riqueza culinaria de Durango sin salir de la ciudad. Si te interesa la gastronomía regional, también puedes explorar los sabores de otros estados en eventos como los que presenta Directo al Paladar México.