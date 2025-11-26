Una pareja explosiva 4: el regreso de Chan y Tucker impulsado por Donald Trump

Justo cuando parecía que las explosivas aventuras del Detective Carter y el Inspector Lee habían llegado a su fin, Hollywood nos recuerda que ninguna franquicia exitosa muere del todo. Se ha confirmado oficialmente: Una pareja explosiva 4 está en marcha. La noticia, reportada por Variety, garantiza el regreso de la inigualable química entre Jackie Chan y Chris Tucker. Sin embargo, los detalles que rodean este renacimiento son tan insólitos que superan cualquier guion de comedia y acción: el proyecto avanza, en gran parte, por una petición directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este regreso no solo desempolva una de las sagas de “buddy cop” más queridas de finales de los 90 y principios de los 2000, sino que también reintroduce en la industria al director Brett Ratner, una figura controvertida desde el auge del movimiento #MeToo. Con un modelo de negocio que ha hecho que varios estudios se lo piensen dos veces, Rush Hour 4 se perfila como uno de los proyectos más extraños y políticamente cargados de los últimos años.

La Influencia Presidencial: ¿Por qué Donald Trump Quiere una pareja explosiva 4?

La pregunta que resuena en toda la industria es: ¿por qué un presidente estaría interesado en revivir una comedia de acción? La respuesta parece ser una compleja red de lealtades personales y políticas. El factor clave es el director, Brett Ratner.

Ratner, responsable de las tres entregas originales, fue una de las muchas figuras de Hollywood señaladas por conducta sexual inapropiada en 2017, lo que detuvo su carrera en seco. Sin embargo, en los años siguientes, Ratner ha cultivado una estrecha relación con la familia Trump, llegando a dirigir un documental sobre Melania Trump. Se especula que la intervención de Donald Trump para que Una pareja explosiva 4 se materialice es una forma de ejercer su influencia para facilitar el regreso de un aliado a la industria que le había cerrado las puertas.

Esta conexión se extiende al entramado corporativo. La decisión de Paramount de involucrarse como distribuidor se vincula a la amistad entre Trump y Larry Ellison, un importante donante republicano y padre de David Ellison, el nuevo CEO de Paramount tras su fusión con Skydance. La participación de las estrellas principales, Jackie Chan y Chris Tucker, también encaja en este rompecabezas, ya que ambos han mantenido posturas no confrontacionales o incluso benévolas hacia la administración Trump.

Un Acuerdo Fuera de lo Común: Deconstruyendo el Modelo de Negocio

La participación de Brett Ratner hizo que varios estudios de Hollywood rechazaran el proyecto, considerándolo un riesgo reputacional y financiero. Esto obligó a los productores a diseñar una estructura de negocio altamente inusual para poder avanzar.

Paramount como Repartidor: Paramount Pictures ha firmado un trato atípico. Actuará únicamente como distribuidor, lo que significa que su única responsabilidad es llevar la película a las salas de cine de todo el mundo. A cambio, recibirá una tarifa fija . Crucialmente, el estudio no invertirá en la producción ni se encargará de los costos de marketing . En esencia, Paramount es un “repartidor a sueldo”, minimizando su riesgo financiero y su asociación directa con la controversia.

Warner Bros. como Dueño del Legado: Warner Bros., que produjo la trilogía original a través de su sello New Line Cinema, se encuentra en una posición privilegiada. Recibirá un porcentaje del “first-dollar gross” . Esto significa que obtendrá una parte de los ingresos de taquilla desde el primer boleto vendido, incluso antes de que los inversionistas (cuya identidad aún no es del todo clara) recuperen su inversión inicial. Es un movimiento que les permite capitalizar el valor histórico de la franquicia sin asumir los riesgos de la nueva producción.

Este modelo casi blindado fue la única manera de convencer a los grandes estudios de participar en un proyecto con un director considerado “tóxico” por gran parte de la industria.

El Contexto Corporativo: La Nueva Estrategia de Paramount

La decisión de Paramount también debe entenderse en el marco de su reciente transformación corporativa. Tras la fusión con Skydance, el nuevo CEO, David Ellison, ha establecido un ambicioso objetivo de aumentar drásticamente el número de estrenos anuales, apuntando a 15 películas en 2026 y 18 en 2028. Rush Hour 4, a pesar de su controversial trasfondo, representa una Propiedad Intelectual (IP) reconocida a nivel mundial que ayuda a llenar un espacio en ese calendario de estrenos.

Desafíos Creativos y de Mercado para un Regreso Tardío

Aunque la saga Una pareja explosiva fue un éxito rotundo en su día, acumulando casi 850 millones de dólares en la taquilla global, su regreso enfrenta desafíos significativos en el panorama actual del cine:

El Factor Edad: Jackie Chan, el ícono de las artes marciales , tiene 71 años. Aunque sigue siendo una leyenda , su icónico y arriesgado estilo de acrobacias inevitablemente deberá ser replanteado.

La ausencia de Chris Tucker: Tucker no ha protagonizado una película desde la última entrega de Rush Hour en 2007, manteniendo un perfil bajo en la industria. Su regreso a un papel principal después de tanto tiempo es una incógnita.

El Género de Comedia de Acción: Las “buddy cop movies” ya no dominan la taquilla como lo hacían en los 90 y 2000. El género ha evolucionado, y la película deberá encontrar un tono que resuene con las audiencias modernas sin perder la esencia que la hizo famosa.

La Sombra de la Controversia: La participación de Brett Ratner podría generar un boicot por parte de un sector del público y la crítica, afectando su recepción y desempeño en taquilla.

A pesar de todo, la nostalgia es una fuerza poderosa en el cine actual. La innegable química entre Chan y Tucker, combinada con el respaldo político y un modelo financiero que aísla a los grandes estudios del riesgo, ha hecho posible un regreso que, hasta hace poco, parecía completamente improbable. El mundo del cine observará con atención si esta extraña confluencia de política, negocios y entretenimiento puede revivir la magia de una de las parejas más explosivas de la pantalla grande.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.