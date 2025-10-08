Vartega Plastics continúa clausura por incumplir norma ambiental: Corregidora

El municipio de Corregidora informó que la empresa Vartega Plastics permanece clausurada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), al no contar con los permisos necesarios para su funcionamiento.

De acuerdo con el director del Instituto Municipal del Medio Ambiente, Juan Carlos Garduño, es importante recordar que vecinos del Callejón de la Saca denunciaron a dicha empresa por la emisión de humo gris con olor a llanta o plástico, lo que generó preocupación por posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente.

En atención a estas denuncias ciudadanas, la Secretaría de Gobierno del Municipio de Corregidora convocó a una reunión con ambas partes, pero no se logró un acuerdo.

Los vecinos mantuvieron su exigencia de cierre definitivo, mientras que los propietarios argumentaron que su operación no generaba afectaciones y solicitaron continuar con sus actividades, señalando pérdidas económicas.

“A los dueños de la empresa se les ha explicado que el Municipio no se opone a su funcionamiento, siempre y cuando cumplan con los permisos ambientales que exige la SEDESU y cuenten con el visto bueno de los vecinos.

La empresa modificó su giro comercial, pasando de chatarrera a manejo de desechos, lo que aumenta su nivel de riesgo y condiciona su licencia de funcionamiento.

Además, en el mes de abril la empresa fue clausurada por la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Querétaro, debido a que su maquinaria no cuenta con el registro en el padrón de prestadores de servicios ambientales, requisito indispensable para su operación, explicó el director del Instituto Municipal del Medio Ambiente.

El municipio de Corregidora reitera su compromiso con la legalidad y la protección del medio ambiente, actuando siempre con apego irrestricto al Estado de Derecho y en defensa de la tranquilidad y la calidad de vida de las familias corregidorenses.