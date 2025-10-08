Hidrógeno verde, la primera planta del país se instala en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González inauguró en Querétaro la primera planta de hidrógeno verde en México y una de las primeras en América Latina, que tuvo una inversión de 100 millones de pesos.

Este proyecto evitará emisiones de carbono, fortalecerá la economía circular y abrirá camino a nuevas tecnologías que marcarán el rumbo de la energía del mañana.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que en Querétaro se construye el futuro y en esta tarea se tiene una misión clara: fomentar el desarrollo económico a través del cuidado del medio ambiente.

Celebró la alianza entre las empresas Gerresheimer, de Alemania, y Cryoinfra, de México, que permitió la creación de esta primera planta.

Señaló que dicha instalación reducirá en 100 toneladas anuales las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la compañía.

“Estamos impulsando que haya más empleo, que haya más inversión, pero que esa inversión y ese empleo esté alineado con la protección de los recursos naturales que tenemos y que cada vez son más escasos. Así que el que hoy, en esta alianza venturosa entre Gerresheimer y Cryoinfra, esté llegando a buen puerto (…) Están poniendo la vara muy alta para que muchas empresas que son intensivas en emisiones empiecen a utilizar el hidrógeno verde”, subrayó.

Del Prete resaltó que Cryoinfra tiene presencia en todo el país; no obstante, se eligió a Querétaro por todas las ventajas competitivas que ofrece: un ambiente de negocios seguro, el impulso desde la propia industria y el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

El director general de Gerresheimer en Querétaro, José Antonio Vega López, compartió que la compañía que representa se dedica al sector de la salud y ofrece sus productos a grandes consorcios farmacéuticos nacionales y mundiales.

Recordó que durante la pandemia de COVID-19, colaboró junto con una firma de laboratorios en el desarrollo de envases para medicamentos, y en otras acciones; ahora, expuso, su compromiso es con la sustentabilidad en sus procesos.