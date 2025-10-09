Se Presentó el Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart

Se llevó a cabo la presentación del Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart, un evento deportivo que promete ser una gran fiesta para el tenis femenino en Querétaro. El torneo contará con la participación de 5 equipos y más de 150 jugadoras de todo el municipio.
Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart
Detalles del Torneo:
- Fecha: 14, 16 y 18 de octubre (partidos) y 19 de octubre (premiación)
- Sedes: Diferentes ubicaciones en Querétaro
- Categorías: A, B, C y D
- Modalidades: Singles y dobles
- Organización: Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro
¡Un torneo esperado!
El Lic. Juan Báez Bolaños, Secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, destacó la
importancia de este torneo para el desarrollo del tenis femenino en la región. “Estamos
emocionados de organizar este evento que convoca a jugadoras de todo el municipio y que
muestra el gran talento que tenemos en Querétaro”, comentó.
El torneo cuenta con el aval de la Federación Queretana de Tenis y el apoyo de diferentes
instituciones y patrocinadores. La presencia de la Maestra Lupita Barbosa Suárez, Directora
de Formación Deportiva del Municipio de Querétaro; la Lic. Ana Luisa Muñiz, Directora de
Alternativo MX; y por supuesto el compromiso de las autoridades, las empresas y las
organizaciones deportivas con el fomento del deporte en la región; Así mismo contamos con la compañía de Jorge del Villar Director General de Grupo Anunciart.
El Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart promete ser un evento emocionante y de
gran calidad, que mostrará el talento y la pasión de las jugadoras queretanas. La Secretaría
del Deporte del Municipio de Querétaro invita a todo el público a asistir y apoyar a las
participantes en este importante evento deportivo.