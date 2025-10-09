Se Presentó el Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart

Se llevó a cabo la presentación del Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart, un evento deportivo que promete ser una gran fiesta para el tenis femenino en Querétaro. El torneo contará con la participación de 5 equipos y más de 150 jugadoras de todo el municipio.

Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart

Detalles del Torneo:

Fecha: 14, 16 y 18 de octubre (partidos) y 19 de octubre (premiación)

Sedes: Diferentes ubicaciones en Querétaro

Categorías: A, B, C y D

Modalidades: Singles y dobles

Organización: Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro

Conoce los temas más relevantes de deportes.

¡Un torneo esperado!

El Lic. Juan Báez Bolaños, Secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, destacó la

importancia de este torneo para el desarrollo del tenis femenino en la región. “Estamos

emocionados de organizar este evento que convoca a jugadoras de todo el municipio y que

muestra el gran talento que tenemos en Querétaro”, comentó.

El torneo cuenta con el aval de la Federación Queretana de Tenis y el apoyo de diferentes

instituciones y patrocinadores. La presencia de la Maestra Lupita Barbosa Suárez, Directora

de Formación Deportiva del Municipio de Querétaro; la Lic. Ana Luisa Muñiz, Directora de

Alternativo MX; y por supuesto el compromiso de las autoridades, las empresas y las

organizaciones deportivas con el fomento del deporte en la región; Así mismo contamos con la compañía de Jorge del Villar Director General de Grupo Anunciart.

Mantente informado en Alternativo.mx

El Torneo de Tenis Femenil Interclubes Anunciart promete ser un evento emocionante y de

gran calidad, que mostrará el talento y la pasión de las jugadoras queretanas. La Secretaría

del Deporte del Municipio de Querétaro invita a todo el público a asistir y apoyar a las

participantes en este importante evento deportivo.