Felifer ha atendido 12 mil 842 baches en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, informó que durante su administración se han atendido 12 mil 842 baches en todo el municipio, con una inversión de 34.2 millones de pesos y una cobertura de más de 676 kilómetros de vialidades, tanto principales como secundarias.

El alcalde dijo que a través de la Secretaría de Obras Públicas, las cuadrillas de mantenimiento trabajan de forma permanente en las siete delegaciones, al atender los reportes ciudadanos, pero también se realizan recorridos constantes para ubicar y reparar los baches que no han sido reportados.

De esta manera se procura una respuesta más rápida y eficiente, para mantener las vialidades en buenas condiciones y seguras para todas y todos.

Actualmente se han recibido más de mil 200 reportes de bacheo por parte de la ciudadanía, los cuales se canalizan a las cuadrillas según su ubicación y prioridad. Las delegaciones con mayor superficie rehabilitada son Centro Histórico, Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor.

El municipio de Querétaro puso a disposición de la ciudadanía el número 070 y el teléfono 442 817 1238, que el propio alcalde atenderá para recibir reportes de baches e invita a las y los queretanos a participar y reportar cualquier afectación en sus colonias, para mejorar las vialidades y mantener en buen estado las calles de nuestra ciudad.