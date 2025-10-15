Pasaporte: los pasos oficiales para hacer el pago sin riesgo de fraude

María tenía todo listo para visitar a su hijo en Estados Unidos. Solo le faltaba el pasaporte. Entró a internet, buscó cómo hacer el pago y encontró un sitio que parecía confiable. Pidieron sus datos, le cobraron el doble… y nunca le llegó la cita.

Cortesía: Radio Fórmula

Como ella, cientos de personas han sido víctimas de fraudes relacionados con el pago del pasaporte. Pero la buena noticia es que el proceso oficial sí existe, es claro y no necesitas intermediarios para hacerlo.

Paso uno: Agenda tu cita en el sitio correcto

El primer paso es entrar al portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

Ahí puedes agendar tu cita para tramitar el pasaporte en una delegación u oficina autorizada. También puedes hacerlo vía telefónica, llamando al 800 801 0773, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

💡 Importante: No necesitas pagar nada para agendar la cita. Si algún sitio te lo pide, es probablemente un fraude.

Paso dos: Realiza el pago de manera oficial

Una vez que tienes tu cita, puedes generar la línea de captura para pagar el pasaporte desde el mismo sitio de la SRE o te la pueden enviar por correo.

El pago solo se realiza a través de instituciones bancarias autorizadas, entre ellas:

BBVA

Santander

Banorte

Citibanamex

HSBC

Scotiabank

En algunos casos, desde portales de banca en línea (si el banco lo permite)

También puedes pagar directamente en ventanilla, presentando tu línea de captura impresa.

🚨 Ojo: El Gobierno *no acepta pagos en OXXO, tiendas de conveniencia ni depósitos a cuentas personales. Si alguien te lo pide, es una estafa.

¿Cuánto cuesta el pasaporte? (Tarifas 2025)

Las tarifas dependen del tiempo de vigencia:

Vigencia Costo regular Con descuento (INAPAM, discapacidad o trabajadores agrícolas temporales) 1 año (solo para menores de 3 años) $875 MXN $438 MXN 3 años $1,845 MXN $922.50 MXN 6 años $2,550 MXN $1,275 MXN 10 años $3,940 MXN $1,970 MXN Te puede interesar: Guía completa para tramitar tu pasaporte mexicano por primera vez en 2025

(Precios actualizados a octubre de 2025)

Evita intermediarios: tú puedes hacerlo

Muchas personas, especialmente adultos mayores o quienes no están familiarizados con la tecnología, sienten que no podrán hacerlo solos. Pero el proceso es más sencillo de lo que parece. Además, hay módulos donde personal capacitado puede ayudarte.

Si alguien te ofrece “ayuda” a cambio de dinero, desconfía. Nadie debe cobrarte por agendar una cita o generarte el formato de pago.

Lo más valioso es tu identidad (y tu dinero)

Obtener el pasaporte no solo abre las puertas del mundo. También es una forma de ejercer tu derecho a la identidad y a la movilidad. Por eso, proteger tu información personal y tu dinero es fundamental.

La clave está en hacerlo por los canales oficiales, con calma y sin intermediarios.

Porque el primer paso para volar… es estar bien informado