Raíz de oro, el analgésico natural que gana terreno en la medicina alternativa

En medio del creciente interés por los tratamientos naturales y menos invasivos, la raíz de oro —conocida científicamente como Rhodiola rosea— está siendo objeto de estudios que destacan su capacidad como analgésico natural.

Tradicionalmente utilizada en la medicina popular de regiones como Siberia, Escandinavia y los Himalayas, esta planta ha sido valorada durante siglos por sus propiedades estimulantes, adaptógenas y, ahora se confirma, calmantes del dolor.

¿Qué es la raíz de oro?

La raíz de oro es una planta perenne de zonas frías y montañosas. Su nombre proviene del tono dorado que adopta la raíz al secarse y su valor, que en algunas culturas antiguas se comparaba con el del oro.

Su contenido en compuestos como la rosavina, salidrosida y flavonoides la convierte en un verdadero cóctel bioactivo.

La ciencia detrás del alivio

Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2024 encontró que extractos de raíz de oro actuaban sobre los receptores del dolor en el sistema nervioso central, bloqueando la transmisión de señales dolorosas de manera similar a los analgésicos sintéticos, pero sin los riesgos de adicción o efectos secundarios graves.

La doctora Carolina Méndez, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, explica:

“Nuestros experimentos en modelos animales mostraron una reducción significativa del dolor inflamatorio tras la administración de extracto de Rhodiola. Es una alternativa prometedora para el tratamiento de dolores crónicos o neuropáticos”.

¿Una solución sin efectos secundarios?

A diferencia de los opioides o antiinflamatorios no esteroides (AINEs), la raíz de oro parece tener un perfil más seguro. Los efectos adversos reportados son mínimos y generalmente asociados con dosis excesivas o mezclas no estandarizadas.

Sin embargo, los expertos insisten en que su uso debe ser regulado, especialmente si se combina con otros medicamentos o en personas con condiciones preexistentes.

Un futuro prometedor, pero con precaución

Aunque los primeros resultados son alentadores, todavía se necesitan más estudios clínicos en humanos para consolidar su uso como analgésico en tratamientos médicos convencionales.

Mientras tanto, cada vez más personas recurren a la raíz de oro como parte de terapias complementarias, especialmente para migrañas, dolores musculares, y molestias asociadas al estrés o ansiedad.

La raíz de oro está dejando de ser un secreto ancestral para convertirse en una opción cada vez más presente en la farmacología natural moderna. Su capacidad para aliviar el dolor de manera efectiva y segura podría marcar un antes y un después en cómo enfrentamos los malestares cotidianos.

Pero como siempre en salud: la naturaleza ayuda, pero el conocimiento guía.