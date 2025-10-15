Tarifa Unidos comenzará en San Juan del Río el 25 de octubre, confirma Cuanalo

Tarifa Unidos, la tarifa preferente más baja del país, operará en el municipio de San Juan del Río a partir del 25 de octubre, fortaleciendo así la movilidad y la economía de las familias queretanas.

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, señaló que 70 por ciento de los equipos ya están instalados en los autobuses y “nos falta el 30 por ciento restante, todo está perfectamente programado”.

Resaltó que al igual que en la Zona Metropolitana, los sectores que pueden sumarse al programa estatal son: estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, así como el personal del sector educativo, sector salud, sector seguridad, Fiscalía General, bomberos, militares y sindicalizados de gobierno estatal y municipal.

Asimismo, Cuanalo Santos destacó que el número de registros a la Tarifa Unidos va en aumento, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar su trámite durante la presente convocatoria y beneficiarse directamente de una tarifa preferente de dos pesos y transbordo cero pesos, en el nuevo sistema de movilidad.

“Hasta este momento llevamos tres mil 723 personas que se han inscrito y han recogido su credencial; estamos hablando dos mil 194 adultos mayores, mil 303 estudiantes, 92 personas con alguna discapacidad, 87 del sector educativo, 29 del sector salud y, sucesivamente, el sector de seguridad cuatro y sindicalizados 14”, expresó.

Destacó que, actualmente el municipio cuenta con 62 centros de recarga ubicados en las tiendas OXXO y tres cajeros, uno instalado en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, otro en la escuela secundaria Antonio Caso y uno más en la facultad de Psicología de la UAQ.

Sin embargo, Cuanalo Santos enfatizó que se prevé la habilitación de más puntos en los siguientes días.

El director de la AMEQ mencionó que las y los usuarios también pueden recargar sus tarjetas de prepago desde la app Qrobus al dar de alta una tarjeta bancaria o mediante tecnología NFC, alternativas sencillas y rápidas que pueden llevarse a cabo desde cualquier lugar con internet.

Indicó que a partir del 20 de octubre se desplegarán 80 socializadores en 10 puntos con mayor afluencia en la demarcación, con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía sobre el uso de la tarjeta Qrobus, Bonos Qrobus, app Qrobus y Tarifa Unidos.