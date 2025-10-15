A clases en cinco municipios de la Sierra Gorda tras las fuertes lluvias

Alumnos y personal docente de educación básica de los municipios de Cadereyta, Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros regresaron a clases, tras las lluvias de días pasados.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que la determinación de regresar a clases obedece a la valoración de las condiciones meteorológicas por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la revisión de los planteles escolares.

Asimismo, derivado de las condiciones que aún prevalecen, y con el objetivo de privilegiar la seguridad de alumnos, alumnas, maestras, maestros, personal de apoyo administrativo, madres, padres de familia o tutores, se mantienen sin clases y hasta nuevo aviso en los municipios de San Joaquín y Pinal de Amoles.

Cabe destacar que en los municipios que paulatinamente se van incorporando a las actividades regulares, la autoridad educativa dará seguimiento a aquellas comunidades o localidades específicas en las que, por su contexto, los centros educativos requieran de alguna atención puntual.

La USEBEQ solicita a la comunidad educativa mantenerse atenta a la información oficial, a través de los canales institucionales, así como a las autoridades, supervisores y directores, de sus respectivas escuelas.

Reiteró el compromiso de salvaguardar siempre la seguridad y bienestar de los estudiantes de educación básica ante las condiciones climáticas.