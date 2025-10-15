MTV apaga sus canales de música: el fin de una era en televisión

Paramount Global ha confirmado el cierre definitivo de sus canales de música de MTV. A partir del 31 de diciembre de 2025, las señales de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live serán “apagadas” en varios mercados clave, comenzando por el Reino Unido. La razón principal es una combinación de recortes de costos y el reconocimiento de que la forma en que consumimos música ha cambiado radicalmente, con plataformas como YouTube y Spotify reemplazando a la televisión. El canal principal de MTV continuará, pero enfocado exclusivamente en reality shows.

La profecía se cumplió: el video mató a la estrella de la radio, y el streaming mató al video

Hay noticias que son más que un simple titular; son el final de un capítulo en nuestra historia cultural. Y el anuncio de que MTV apagará para siempre sus canales dedicados a la música es una de ellas.

El 1 de agosto de 1981, MTV nació con una declaración profética: el primer video que transmitió fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. Ahora, 44 años después, la profecía se ha cumplido, pero con un giro irónico. El streaming ha matado a la estrella de los videos.

Paramount Global, el gigante del entretenimiento dueño de la marca, ha confirmado lo que era un secreto a voces: a partir del 31 de diciembre de 2025, los canales que aún mantenían viva la llama de la música 24/7 —MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— desaparecerán de la parrilla televisiva. Es el fin de una era, el ocaso de la televisión musical como la conocimos.

¿Por qué MTV “mata” su propia esencia?

La decisión responde a una tormenta perfecta de factores económicos y culturales.

1. La Razón Fría y Dura: El Dinero.

La causa inmediata son los recortes de costos. Tras su fusión con Skydance Media, Paramount necesita recortar 500 millones de dólares en presupuestos, y los canales de música, con sus bajos ratings y su decreciente relevancia, son un objetivo fácil. Mantener señales lineales con costos de transmisión, licencias de videos y personal ya no es rentable.

La Razón Cultural: Ya no Vemos Música, la Elegimos.

Esta es la razón de fondo. El modelo de MTV, basado en la programación , en la espera de que un VJ (Video Jockey) presentará tu canción favorita, ha quedado obsoleto. Vivimos en la era del on-demand .

YouTube: Se convirtió en la biblioteca de videos musicales más grande del mundo. ¿: 400;” aria-level=”1″> Spotify y Apple Music: Nos dieron el control total de la banda sonora de nuestras vidas.

TikTok: Redefinió la viralidad musical, convirtiendo canciones en tendencias globales en cuestión de horas.

En este nuevo ecosistema, los canales de música de MTV se convirtieron en reliquias, en museos de la nostalgia para una audiencia que ya había migrado a otras plataformas.

¿Qué pasará con la Marca MTV?

Que no cunda el pánico total. MTV, la marca, no desaparece. Pero su transformación es definitiva.

El Canal Principal: Seguirá existiendo, pero consolidará su giro hacia los reality shows . Programas como Teen Mom, Jersey Shore y Catfish serán el corazón de su programación, abandonando por completo la “M” de “Music” en su nombre.

El Legado Digital: El vasto archivo de videos musicales, conciertos Unplugged y momentos icónicos seguirá vivo en plataformas de streaming como Paramount+ y Pluto TV .

Los Grandes Eventos: La marca mantendrá sus eventos insignia, como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs) , que siguen siendo relevantes como espectáculos de la cultura pop.

El impacto del cierre: ¿A qué países afecta?

El apagón será gradual.

Primera Fase (Diciembre 2025): Reino Unido e Irlanda.

Fases Posteriores: Francia , Alemania, Australia y Brasil, entre otros.

¿Y México y Latinoamérica? Aunque no hay un anuncio oficial, fuentes extraoficiales sugieren que el cierre de los canales de música en nuestra región podría ocurrir a lo largo de 2026 .

Un viaje nostálgico: recordando la grandeza de MTV

Para entender lo que se pierde, hay que recordar lo que MTV fue. No era solo un canal de televisión; era el árbitro de lo cool.

La Revolución del Videoclip: MTV no inventó el videoclip, pero lo convirtió en una forma de arte y en la herramienta de marketing más poderosa de la industria musical. De repente, la imagen de un artista era tan importante como su sonido.

Creador de Íconos: Fue en MTV donde Michael Jackson se convirtió en el Rey del Pop con el estreno de “Thriller”. Fue donde Madonna escandalizó y fascinó al mundo. Y fue donde Nirvana , con el himno generacional “Smells Like Teen Spirit”, llevó el grunge del underground al mainstream.

Momentos Inolvidables: La entrevista donde David Bowie cuestionó al canal por no programar a más artistas negros. Los conciertos MTV Unplugged de Nirvana, Eric Clapton o Charly García , que nos mostraron la faceta más íntima de nuestros héroes. El caos de Courtney Love interrumpiendo a Madonna. El nacimiento del reality show moderno con “The Real World.

MTV fue la banda sonora y visual de la Generación X y de los millennials. Era el lugar donde descubríamos nueva música, donde aprendíamos a vestirnos y donde sentíamos que éramos parte de algo más grande.

El Silencio Final en el Canal de la Música

El cierre de los canales de música de MTV es un momento agridulce. Es el final lógico de un modelo de negocio que ya no tiene cabida en el mundo actual. Pero también es el adiós a una forma de experimentar la música que las nuevas generaciones nunca conocerán: la emoción del descubrimiento compartido, la magia de esperar a que tu video favorito apareciera en la pantalla y la sensación de que millones de personas, en ese mismo instante, estaban escuchando y viendo lo mismo que tú.

La marca sobrevivirá, sí, pero el espíritu original, ese que unía a una generación frente al televisor, se apagará para siempre el 31 de diciembre. La profecía se ha cumplido. Y esta vez, no hay vuelta atrás. El streaming, finalmente, ha matado a la estrella de los videos.

