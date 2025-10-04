Disney+ cambia Star por Hulu: guía completa del ajuste

Disney+ realizará un cambio masivo en México y Latinoamérica. A partir del 8 de octubre de 2025, la sección Star dentro de Disney+ desaparecerá y será reemplazada por Hulu. Este movimiento forma parte de la estrategia de Disney para convertir a Hulu en su marca global de entretenimiento general para adultos. Todo el contenido que actualmente ves en Star (como “El Oso”, “Los Simpson”, “Only Murders in the Building” y las películas de 20th Century Studios) simplemente se moverá a la nueva pestaña de Hulu dentro de la misma aplicación de Disney+. No habrá cambios en los precios de los planes de suscripción por ahora, y los controles parentales se mantendrán.

La “Estrella” se Apaga, pero el Espectáculo Continúa: Disney+ se Reinventa (otra vez)

Apenas nos estábamos acostumbrando a la idea de tener todo en un solo lugar. En junio de 2024, Disney simplificó su oferta de streaming en México, cerrando la app de Star+ e integrando todo su contenido de entretenimiento para adultos y los deportes de ESPN dentro de una nueva y robusta aplicación de Disney+. Fue un cambio masivo que, aunque confuso al principio, tenía sentido.

Pero en el vertiginoso mundo del streaming, nada es para siempre.

Ahora, poco más de un año después de esa fusión, Disney ha anunciado otro giro de guion: la marca Star tiene los días contados. A partir del 8 de octubre de 2025, la icónica estrella azul desaparecerá de nuestras pantallas para dar paso a una marca que, hasta ahora, era un sueño lejano para los espectadores fuera de Estados Unidos: Hulu.

¿Qué es Hulu y por qué es tan importante este cambio?

Para entender la magnitud de esta decisión, primero hay que saber qué es Hulu. En Estados Unidos, Hulu ha sido durante años el hogar del streaming para el contenido más “maduro” de Disney. Es donde viven las series de FX, las películas de 20th Century Studios (antes Fox) y una gran cantidad de producciones originales aclamadas por la crítica.

Hasta ahora, Hulu era una marca exclusiva de EE. UU. En el resto del mundo, Disney creó la marca “Star” para albergar ese mismo contenido. Lo que está sucediendo ahora es una estrategia de unificación global. Disney ha decidido que Hulu será su marca de entretenimiento general para adultos en todo el planeta.

En resumen: Lo que antes se llamaba Star, ahora se llamará Hulu. Es, en esencia, un cambio de nombre y de marca, pero uno muy significativo.

¿Qué pasará con mi Contenido Favorito? ¿Se van “El Oso” y “Los Simpson”?

Que no cunda el pánico. No vas a perder ninguna de tus series o películas favoritas. Todo el contenido que actualmente encuentras en la sección de Star dentro de Disney+ simplemente se mudará a la nueva sección de Hulu.

Esto incluye:

La idea es mantener una clara división dentro de la app:

Pestaña Disney+: Seguirá siendo el hogar del contenido familiar de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Pestaña Hulu: Será el nuevo destino para todo el entretenimiento general y para adultos.

Pestaña ESPN: Continuará siendo el centro para los deportes en vivo

¿Tengo que pagar más? ¿Cambiarán los planes?

Esta es la mejor parte de la noticia. A diferencia de la fusión de 2024, que vino acompañada de una nueva y más cara estructura de precios, este cambio no implicará un aumento en las tarifas de suscripción (al menos, no por ahora).

Si ya tienes un plan de Disney+ que incluye el contenido de Star, automáticamente tendrás acceso a la nueva sección de Hulu sin costo adicional. Se trata de un simple “rebranding” de la sección, no de un nuevo servicio de pago.

Los Controles Parentales se Mantienen

Disney es muy consciente de que tener contenido para adultos y contenido infantil en la misma aplicación puede ser una preocupación para los padres. Por eso, han confirmado que los controles parentales se mantendrán exactamente como están.

Podrás seguir creando perfiles infantiles y protegiendo los perfiles de adultos con un PIN de cuatro dígitos para limitar el acceso a contenido con clasificaciones de edad más altas.

¿Por qué Disney hace este cambio? La Estrategia detrás del Movimiento

Fortalecer una Marca Global: Hulu es una marca mucho más fuerte y reconocida a nivel mundial que Star. Unificar la marca simplifica el marketing y crea una identidad global más coherente. Prepararse para el Futuro: A medida que Disney continúa produciendo más contenido original para Hulu en Estados Unidos, tiene sentido que ese contenido se estrene bajo la misma marca en todo el mundo, en lugar de tener que “rebautizarlo” como un “Star Original” en los mercados internacionales. Claridad para el Consumidor: Aunque al principio pueda ser confuso, a largo plazo, tener una marca clara para el entretenimiento de adultos (Hulu) y otra para el contenido familiar (Disney) hace que la oferta sea más fácil de entender para el consumidor.

Un Cambio de Nombre para un Futuro más Organizado

La desaparición de la marca Star y la llegada de Hulu a México y Latinoamérica es el siguiente paso lógico en la evolución de Disney+. Es la consolidación final de su estrategia de tener “todo en un solo lugar”, pero de una manera más organizada y con marcas más claras.

Para nosotros, los usuarios, el cambio en el día a día será mínimo. Seguiremos abriendo la misma aplicación de Disney+ y encontraremos nuestras series favoritas, solo que ahora estarán bajo una pestaña verde en lugar de una azul.

Lo verdaderamente importante es que Disney sigue apostando por una plataforma única y robusta, que busca competir de tú a tú con gigantes como Netflix, ofreciendo un catálogo que va desde las princesas hasta los aliens, desde los superhéroes hasta los deportes en vivo.

Así que a partir del 8 de octubre, despídete de la estrella y dale la bienvenida a Hulu. El contenido será el mismo, pero la marca que lo alberga ahora es verdaderamente global. La guerra del streaming continúa, y Disney acaba de mover una de sus piezas más importantes.

