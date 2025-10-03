Ruta del queso y vino en Querétaro: guía para planear tu escapada

La Ruta del Queso y el Vino en Querétaro no es un solo camino, sino una región enoturística que abarca varios municipios como Tequisquiapan, Ezequiel Montes, El Marqués y Colón. Alberga más de 30 viñedos y numerosas queserías artesanales. Esta guía te ayudará a diseñar tu propia ruta personalizada, con las mejores paradas, consejos y un mapa para no perderte.

Un Viaje al Corazón del Sabor Mexicano

Hay viajes que se miden en kilómetros, y luego están los que se miden en sabores, en copas de vino y en trozos de queso artesanal. La Ruta del Queso y el Vino en Querétaro pertenece a esta segunda y maravillosa categoría.

Olvídate de la idea de un solo camino trazado en un mapa. La “ruta” es en realidad una vasta región, un paraíso de colinas verdes y cielos azules salpicado de más de 30 viñedos y docenas de queserías, cada uno con su propia historia, su propia personalidad y sus propios sabores por descubrir.

Desde las cavas subterráneas de gigantes como Freixenet hasta los pequeños ranchos familiares que producen quesos de oveja, Querétaro se ha convertido en la segunda región vinícola más importante de México y en un destino enoturístico de clase mundial. Si estás buscando una escapada que despierte todos tus sentidos, prepara tu copa y tu apetito.

¿No Existe una Sola Ruta? Cómo Planificar tu Propio Recorrido

Lo primero que debes saber es que es imposible recorrer todo en un solo día. La magia de la Ruta del Queso y el Vino está en tomarse el tiempo, en disfrutar de cada parada. La mejor estrategia es planificar tu viaje por zonas, dependiendo de dónde te hospedes o qué Pueblo Mágico quieras visitar.

Aquí te proponemos tres rutas principales para que armes tu propia aventura.

Ruta 1: El Corazón de Tequisquiapan (Ideal para un fin de semana romántico)

Tequisquiapan es el epicentro de la ruta, un encantador Pueblo Mágico con calles empedradas y hoteles boutique. Desde aquí, tienes a un paso algunas de las joyas más íntimas de la región.

Viñedos: Vinos San Juanito: Un viñedo boutique con vinos premiados y un ambiente muy personal. Bodegas Vaivén: Con una arquitectura moderna y un lago espectacular , es ideal para una tarde relajada. Norte B: Famoso por sus vinos experimentales y su ambiente joven.

Queserías: Cava Bocanegra: Justo al lado de Norte B. Es un santuario del queso. No te pierdas su recorrido por la cava de maduración y una tabla de quesos en su terraza.



Quesos VAI: Cerca del aeropuerto, pero de fácil acceso. Ofrecen recorridos para ver el proceso de elaboración del queso y una tienda con delicias.



Ruta 2: El Triángulo de Bernal (La Ruta de los Gigantes y la Tradición)

Esta ruta te lleva por el imponente paisaje de la Peña de Bernal y algunos de los viñedos más grandes y famosos.

Viñedos: Finca Sala Vivé by Freixenet: La visita obligada. Bajar a sus cavas a 25 metros de profundidad es una experiencia única . Son los reyes del vino espumoso en México



Viñedos Azteca: Una hermosa hacienda del siglo XVIII convertida en viñedo. Ofrece un ambiente que mezcla la tradición charra con la enología. DeCote: Con una arquitectura impresionante y vinos de alta calidad, es perfecto para una cata más sofisticada.

Queserías: Rancho La Hondonada (Quesos Flor de Alfalfa): Ubicado en Colón, pero muy cerca de esta ruta. Ofrece quesos de oveja deliciosos y maridajes con vinos de la región.



Ruta 3: Los Alrededores de la Capital (Modernidad y Sabor)

Si te hospedas en la ciudad de Querétaro, también tienes opciones excelentes a menos de 30 minutos.

Hacienda Atongo: Una hacienda histórica bellamente restaurada que ahora produce sus propios vinos. La experiencia es pura elegancia.

Queserías: Rancho Santa Marina: Especializados en quesos de oveja orgánicos. Sus recorridos son muy educativos y deliciosos.



Consejos de un Viajero Experto para Disfrutar al Máximo

La mejor época para ir: Entre junio y agosto es la temporada de vendimias , y muchos viñedos tienen fiestas y eventos especiales. Si prefieres un clima más templado y menos gente, la primavera (marzo-mayo) es ideal.

Reserva con Antelación: ¡Esto es clave! Especialmente en fines de semana o temporada alta. La mayoría de los viñedos y queserías requieren reservación para sus recorridos y catas.

Elige un Conductor Designado (o un Tour): La degustación es parte fundamental de la experiencia. Si planeas probar varios vinos, lo más responsable es contratar un tour con chofer o que alguien de tu grupo se sacrifique. No vale la pena arriesgarse.

Vístete para la ocasión: Ropa y zapatos cómodos son indispensables. Vas a caminar por viñedos y terrenos irregulares. No olvides un sombrero y bloqueador solar.

Lleva una Hielera: Te vas a enamorar de un vino o un queso, y vas a querer llevarte un pedacito de Querétaro a casa. Una pequeña hielera en la cajuela es el secreto para que tus compras lleguen en perfecto estado

La Historia Detrás de la Copa: ¿Cómo Nació esta tradición?

La historia del vino en Querétaro no es nueva, pero su renacimiento sí lo es. Aunque las primeras vides se plantaron en la época colonial, fue en la década de los 70 cuando pioneros como Vittorio Giaginto Bortoluz Perencin (de Freixenet) vieron el potencial del clima semidesértico del Bajío para producir uvas de alta calidad, especialmente para vinos espumosos.

El queso, por su parte, tiene una tradición aún más larga, heredada de las haciendas ganaderas de la Colonia. La combinación de ambos productos no fue una estrategia de marketing, sino una evolución natural, un maridaje perfecto nacido de la tierra y la tradición.

Un Brindis por la Tierra Queretana

La Ruta del Queso y el Vino en Querétaro es mucho más que un simple recorrido turístico. Es una inmersión en un estilo de vida. Es la oportunidad de hablar con los productores, de entender el amor y la paciencia que hay detrás de cada botella de vino y de cada rueda de queso.

Es un viaje que combina paisajes que parecen sacados de la Toscana, la calidez de la hospitalidad mexicana y sabores que te harán querer volver una y otra vez. Así que ya lo sabes. Elige tu ruta, haz tus reservaciones y prepárate para un brindis inolvidable.

