Horóscopo Orisha: cuando el alma también tiene raíces africanas

Mientras muchos consultan su carta astral para entender su destino, hay quienes encuentran respuestas en el horóscopo Orisha, una serie de deidades ancestrales provenientes del África occidental.

El horóscopo Orisha, profundamente enraizado en la religión yoruba y las prácticas afroamericanas como la santería, ofrece una lectura del destino que no solo se basa en la fecha de nacimiento, sino también en la energía espiritual que acompaña a cada persona.

Este sistema, transmitido oralmente durante generaciones, no busca predecir con exactitud el futuro, sino ayudar a entender los ciclos vitales y las lecciones que el universo —o más bien, los Orishas— nos pone en el camino.

“Yo soy hija de Yemayá, y eso cambió mi vida”

Lucía tiene 42 años, es diseñadora gráfica y desde hace tres practica la religión yoruba. Su iniciación comenzó cuando una amiga la llevó, casi por curiosidad, a una consulta con un babalawo. “No sabía qué esperar. Me dijeron que mi Orisha regente era Yemayá, la madre de todos, la diosa del mar. Lloré como una niña. Sentí que alguien me veía de verdad, por dentro”.

Desde entonces, Lucía estudia los signos, consulta su Itá (una especie de mapa espiritual entregado en la ceremonia de iniciación) y honra cada día a su Orisha. “No es superstición. Es una manera de reconectar conmigo, con mi historia y con lo que soy. Me dio raíces”.

¿Qué es el horóscopo Orisha y cómo se interpreta?

El horóscopo Orisha asocia fechas del calendario con deidades específicas, cada una con su personalidad, elementos naturales y energías dominantes. No se trata de planetas, sino de fuerzas vivas: Oshún, la diosa del amor y los ríos; Changó, el rey del trueno y la justicia; Obatalá, señor de la pureza y la sabiduría; entre otros.

Por ejemplo:

Oshún (22 de septiembre – 21 de octubre) : Sensibles, amorosas, generosas. Son personas con una gran intuición y magnetismo.

Eleguá (22 de diciembre – 20 de enero) : Guardianes del destino y las decisiones. Saben abrir y cerrar puertas en su vida y en la de los demás.

Changó (21 de noviembre – 21 de diciembre): Líderes natos, apasionados, protectores. Viven con intensidad.

Estos signos no se interpretan de forma aislada. Muchas veces se combinan con otros elementos del sistema de Ifá, como los odun (caminos de vida) y los ebbó (rituales para equilibrar energías).

Un legado que sobrevive en la diáspora

El horóscopo Orisha no es solo una guía espiritual. Es también un acto de memoria. A través de estos signos, millones de personas afrodescendientes mantienen viva la sabiduría de sus ancestros, a pesar de siglos de colonización y esclavitud.

En ciudades como La Habana, Salvador de Bahía, Nueva York o Caracas, los altares a los Orishas conviven con la cotidianidad. No es extraño ver collares de cuentas de colores (elekes), imágenes sincréticas (como la Virgen de la Caridad del Cobre en representación de Oshún) y ceremonias que honran a estos guías invisibles.

“Los Orishas no son superstición. Son amor, historia y guía”

“Cuando uno conoce su Orisha, empieza a entender sus propias batallas internas. Comprende por qué se enamora como se enamora, por qué a veces se enoja o por qué siente tanto. Es como mirarse al espejo con los ojos del alma”, dice Miguel, un santero con más de 20 años en la religión.

En un mundo cada vez más desconectado de lo espiritual, el horóscopo Orisha ofrece algo más que predicciones: propone un reencuentro con uno mismo, con la naturaleza y con una espiritualidad que no impone, sino que acompaña.