Deudores alimentarios no podrán ser servidores públicos en Querétaro

Los deudores alimentarios no podrán ocupar cargos públicos en el estado de Querétaro, luego de que la diputada María Leonor Mejía Barraza presentara una iniciativa de ley para ese propósito.

La presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la LXI Legislatura local presentó la iniciativa de Ley que adiciona el artículo 13 Bis y la fracción XVII al artículo 54 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Explicó que el propósito de esa iniciativa de ley es que ningún servidor público que tenga adeudos en obligaciones alimentarias pueda ser nombrado en un nuevo cargo o permanecer al servicio del Estado.

Servidores públicos deben dar el ejemplo

“Como diputada, como mujer y como madre comprometida con nuestras niñas, niños y adolescentes, estoy convencida de que el primer ejemplo debe venir de quienes ocupamos cargos públicos. Por eso presenté esta iniciativa, que busca garantizar que nuestras infancias tengan asegurada su alimentación, salud, educación y vestido”, expresó.

La legisladora subrayó que quien le falla a sus hijos, falla con la sociedad, por lo que Querétaro necesita servidores públicos responsables, éticos y comprometidos con el futuro de la niñez. La propuesta incluye a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos con autonomía constitucional; municipios y entidades de la administración pública paraestatales y municipales.

Mejía Barraza recordó que en Querétaro entre el 30 y 35 por ciento de los casos en juzgados familiares se relacionan con incumplimiento de obligaciones alimentarias, lo que representa un duro golpe para madres, padres, hijas e hijos acreedores de este derecho.

Con esta reforma, dijo, se legisla desde adentro de la función pública, para asegurar que quienes integran el servicio del Estado sean personas responsables y éticas, y que la ciudadanía pueda reconocer en sus servidores públicos un verdadero ejemplo de compromiso y rectitud.

“Cumplir en casa es cumplir con Querétaro. La ética pública debe iniciar en lo más sencillo, responder a las obligaciones familiares”, concluyó.