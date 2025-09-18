Tren Querétaro-Irapuato, inician obras para su construcción

El gobernador Mauricio Kuri González estuvo presente en el arranque de los trabajos del tren Querétaro-Irapuato, que construye el gobierno de México.

A través de un enlace en vivo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Kuri González aseguró que esta obra suma a la conectividad con el occidente y permitirá detonar la competitividad y el corredor industrial que se tiene en la zona.

Al inicio de los trabajos, asistieron la gobernadora de Guanajua to, Libia Denisse García Muñoz Ledo; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario del Gobierno de México, Andrés Lajous Loe za, y el presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga.

Conexión con el Bajío

Cabe recordar que con el tren Querétaro-Irapuato se busca la conexión del Bajío con el occidente del país, específicamente con Guadalajara.

Según se dio a conocer, el tren Querétaro-Irapuato conectará la zona industrial que comparten ambas ciudades en la entidad guanajuatense y se tienen contempladas estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar y Salamanca.

Andrés Lajous detalló que en la primera etapa entre Querétaro e Irapuato se construirán 30.3 kilómetros de doble vía para pasajeros de los estados de Querétaro y Guanajuato, con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, nueve pasos vehiculares y dos viaductos en zonas industriales de Guanajuato.

Se estima que con estos primeros 30.3 kilómetros se beneficie al menos a dos millones de personas, con una demanda diaria de 30 mil personas, cuando llegue hasta la Ciudad de México.

El funcionario explicó que se está licitando que Irapuato sea inicio de conexión del Bajío hacia el occidente del país, específicamente hacia Guadalajara.

Este recorrido que estamos marcando ahorita con el inicio de obra de 30 kilómetros que conecta a Querétaro con Apaseo El Grande, es el inicio de un recorrido hasta Irapuato.

“Quiere decir que también tendremos más adelante, en el siguiente tramo que está en proceso de licitación, una estación en Celaya, una estación en Cortázar, una estación en Salamanca y la estación de Irapuato, que también es el inicio del recorrido hacia el occidente del país, hacia Guadalajara”, puntualizó.