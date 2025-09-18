Balnearios pet friendly cerca de CDMX para disfrutar con tu perro

Si buscas balnearios que permitan entrar mascotas cerca de la Ciudad de México, hay excelentes opciones pet friendly para que disfrutes de un chapuzón junto a tu perro. Todos estos lugares cuentan con amplias áreas verdes y, en la mayoría, tu perro puede acompañarte a nadar, acampar o simplemente relajarse.

¡No lo dejes en casa! La Guía para unas Vacaciones Acuáticas con tu Mejor Amigo

Llegan las vacaciones y con ellas, esa urgencia irresistible de escapar de la ciudad, del trabajo y del estrés. Soñamos con un chapuzón, un día de sol y una carnita asada. Pero para los que tenemos un “lomito” en casa, la planificación de las vacaciones siempre viene con un pequeño nudo en el estómago: ¿y qué hacemos con el perro?

Dejarlo en una pensión o encargado con un familiar a menudo nos rompe el corazón. Ellos también son parte de la familia y merecen disfrutar de la aventura. El problema es que encontrar lugares que de verdad sean pet friendly puede ser un dolor de cabeza. Muchos hoteles y rentas vacacionales dicen “aceptar mascotas”, pero con tantas restricciones que al final tu perro termina encerrado en el cuarto.

Por eso, hemos creado la guía definitiva para unas vacaciones sin culpas. Te presentamos 5 balnearios que dejan entrar mascotas de verdad, lugares donde tu perro no solo será tolerado, sino bienvenido. ¡: Tips para un Viaje Exitoso con tu Mascota

Llama Antes de Ir: Aunque un lugar se anuncie como pet friendly , las reglas pueden cambiar. Siempre llama para confirmar que siguen aceptando mascotas, sí hay restricciones de tamaño o de temporada

Lleva su “Maleta”: No te olvides de empacar todo lo que tu perro necesita: correa, collar con placa de identificación, su comida , platos para agua y comida, bolsas para sus heces y su juguete favorito.

La Responsabilidad es Tuya: Recuerda que eres el responsable del comportamiento de tu mascota. Mantenlo supervisado, no dejes que moleste a otros visitantes y, por supuesto, siempre recoge sus heces .

Agua Fresca Siempre: Asegúrate de que tu perro tenga acceso constante a agua fresca para evitar un golpe de calor

Los 5 Paraísos Acuáticos Pet Friendly Cerca de la CDMX

1. Balneario EcoAlberto (Ixmiquilpan, Hidalgo): Aventura 24/7

¿Por qué es ideal ir con tu perro? EcoAlberto no es solo un balneario, es un parque ecoturístico completo que abraza la aventura. Sus amplios espacios y su política abierta con las mascotas lo hacen perfecto para un fin de semana de exploración.

La Experiencia: ¡Es el “balneario que nunca duerme”! Sus albercas de aguas termales están abiertas las 24 horas . Imagina nadar con tu perro bajo las estrellas. Además, el lugar está enclavado en un cañón impresionante, con un río que puedes recorrer en lancha o kayak. Hay tirolesa, rappel y hasta caminatas nocturnas.

Reglas para tu Mascota: Los perros son bienvenidos en casi todas las áreas, incluyendo la zona de camping. Solo se pide que los mantengas con correa en las zonas de mayor afluencia.

Precio (2025): Entrada general $140.

Ubicación: A 8.5 km de Ixmiquilpan, Hidalgo (aprox. 2.5 horas de la CDMX ).

2. Balneario Santa Isabel (Tlaltizapán, Morelos): Manantiales y Naturaleza

¿Por qué es ideal ir con tu perro? Este balneario es un oasis de tranquilidad, con aguas cristalinas de manantial y un ambiente súper familiar. Es el lugar perfecto para un día de campo acuático con tu lomito.

La Experiencia: El agua de sus albercas, que proviene de un manantial, se mantiene a una temperatura perfecta de entre 22 y 24 grados . Cuenta con un hermoso lago, toboganes, y amplias zonas verdes para correr y jugar

Reglas para tu Mascota: Es un lugar muy pet friendly , aunque tienen una restricción importante: no se permite la entrada a mascotas durante la temporada alta de Semana Santa . Fuera de esa fecha, son bienvenidos.

Precio (2025): Entrada general $180.

Ubicación: Carretera federal Yautepec – Jojutla Km. 20, Tlaltizapán, Morelos (aprox. 2 horas de la CDMX ).

3. Balneario Campestre Xochitepec (Xochitepec, Morelos): Espacio Designado y Diversión para Todos

¿Por qué es ideal ir con tu perro? Xochitepec ofrece lo mejor de dos mundos: un parque acuático completo para los humanos y un área designada y segura para que los perros jueguen y socialicen.

La Experiencia: Mientras tú disfrutas de las albercas, chapoteaderos, la zona deportiva y hasta un puente colgante, tu perro puede divertirse en su propia área.

Reglas para tu Mascota: Tienen un área canina específica, pero también puedes pasear con tu perro (con correa) por los amplios jardines del balneario.

Precio (2025): Entrada general $190.

Ubicación: Carretera federal México – Acapulco KM 94.5, Xochitepec, Morelos (aprox. 1.5 horas de la CDMX).

4. Parque Acuático El Río (Progreso de Obregón, Hidalgo): Aventura Gratuita

¿Por qué es ideal ir con tu perro? ¡Porque la entrada es GRATIS ! Este parque es un espacio público gestionado por la comunidad , ideal para los que buscan una experiencia más rústica y sin costo.

La Experiencia: Disfrutarás de las aguas templadas del río, cascadas naturales y vistas espectaculares del Valle del Mezquital. Es un lugar perfecto para el senderismo y el ciclismo de montaña junto a tu mascota.

Reglas para tu Mascota: Los perros son bienvenidos en todo el parque, pero con una regla clara: no pueden meterse a las albercas o pozas . Son libres de explorar el río y los senderos contigo.

Precio (2025): Entrada gratuita.

Ubicación: Progreso de Obregón, Hidalgo (aprox. 2 horas de la CDMX).

5. Parque Acuático Ttejhe Tdani (Acaxochitlán, Hidalgo): Paraíso Familiar y Pet Friendly

¿Por qué es ideal ir con tu perro? Este parque se enorgullece de ser un lugar para “toda la familia”, y eso incluye a los miembros de cuatro patas. Su ambiente es relajado y perfecto para un día de campo.

La Experiencia: Cuenta con albercas, una amplia zona de asadores para armar la parrillada y puestos de comida. Es uno de los balnearios para acampar más amigables con las mascotas.

Reglas para tu Mascota: Los perros son bienvenidos en las áreas verdes y en la zona de camping.

Precio (2025): Los precios pueden variar, se recomienda consultar sus redes sociales

Ubicación: San Pedro Tlachichilco, Acaxochitlán, Hidalgo (aprox. 2.5 horas de la CDMX).

El Verano También es para Ellos

Como has visto, ya no hay pretextos para dejar a tu perro en casa. Estos balnearios que dejan entrar mascotas son la prueba de que cada vez más lugares entienden que nuestros perros son parte fundamental de nuestras vidas y de nuestras aventuras.

Así que este verano, elige tu destino, prepara la hielera, la tienda de campaña y la correa. La diversión te espera a ti y a tu mejor amigo en los paraísos acuáticos que se esconden a solo unas horas de la ciudad.

