Estadios mundialistas ya superan límites de seguridad por calor

Por
Humberto Gomez
-
0
28
Estadios

El Mundial de Futbol 2026 se disputará en 16 estadios de Canadá, Estados Unidos y México, de los cuales 10 cosos superan ya los límites de seguridad por efectos del calor para jugar.

De acuerdo a un reporte oficial, los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen que la próxima “podría ser la última Copa del Mundo en la región” de Norteamérica, al menos con el presente modelo de calendario estival o veraniego y los escasos protocolos climáticos.

El calor ha sido un problema en la Copa América, pero las condiciones para el Mundial podrían ser peores
Las altas temperaturas ya son factor para jugar

“Los riesgos climáticos pueden demandar una planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos”, añade el informe ‘Pitches in Peril’ (Canchas en peligro), elaborado por las organizaciones no gubernamentales Football for Future y Common Goal y por la empresa de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence.

Habrá días jugables e injugables

Los autores del reporte dividen los días en jugables, jugables tras adaptación e injugables y señalan que en este año 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días injugables.

Te puede interesar:
Kuri ofrece rastro y representación de la Fiscalía en Ezequiel Montes
Benfica vs. Bayern Múnich: suplentes ven el partido del Mundial de Clubes desde el vestidor por calor | TUDN FIFA Mundial de Clubes | TUDN
Los riesgos para la salud estarán latentes

Son 33 en Dallas, 17 en Kansas, nueve en Atlanta y Monterrey, ocho en Miami, siete en Filadelfia, tres en Nueva Jersey, dos en Boston y uno más en Los Ángeles por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 “el calor extremo será la nueva normalidad” y “casi el 90 por ciento de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse” a ello.

Los días injugables aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey.

Labor de las ong´s

Football For Future es una ong cuya misión es construir una cultura medioambientalmente sostenible en el fútbol, utilizando el alcance y el lenguaje universal de este deporte para impulsar la acción climática y la sensibilización.

La labor de esta ong parte de una idea poderosa: el fútbol es mucho más que un deporte ya que con más de tres mil millones de aficionados en el mundo, tiene un potencial único para movilizar y sensibilizar sobre la emergencia climática.

Te puede interesar:
Exhorta SESA a fortalecer las medidas preventivas en temporada de calor

En tanto, Common Goal trabaja día a día por activar el poder del fútbol para generar un cambio social positivo y duradero en todo el mundo, impulsando un futuro más equitativo y sostenible para todos.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí