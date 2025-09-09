Estadios mundialistas ya superan límites de seguridad por calor

El Mundial de Futbol 2026 se disputará en 16 estadios de Canadá, Estados Unidos y México, de los cuales 10 cosos superan ya los límites de seguridad por efectos del calor para jugar.

De acuerdo a un reporte oficial, los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen que la próxima “podría ser la última Copa del Mundo en la región” de Norteamérica, al menos con el presente modelo de calendario estival o veraniego y los escasos protocolos climáticos.

“Los riesgos climáticos pueden demandar una planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos”, añade el informe ‘Pitches in Peril’ (Canchas en peligro), elaborado por las organizaciones no gubernamentales Football for Future y Common Goal y por la empresa de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence.

Habrá días jugables e injugables

Los autores del reporte dividen los días en jugables, jugables tras adaptación e injugables y señalan que en este año 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días injugables.

Son 33 en Dallas, 17 en Kansas, nueve en Atlanta y Monterrey, ocho en Miami, siete en Filadelfia, tres en Nueva Jersey, dos en Boston y uno más en Los Ángeles por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 “el calor extremo será la nueva normalidad” y “casi el 90 por ciento de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse” a ello.

Los días injugables aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey.

Labor de las ong´s

Football For Future es una ong cuya misión es construir una cultura medioambientalmente sostenible en el fútbol, utilizando el alcance y el lenguaje universal de este deporte para impulsar la acción climática y la sensibilización.

La labor de esta ong parte de una idea poderosa: el fútbol es mucho más que un deporte ya que con más de tres mil millones de aficionados en el mundo, tiene un potencial único para movilizar y sensibilizar sobre la emergencia climática.

En tanto, Common Goal trabaja día a día por activar el poder del fútbol para generar un cambio social positivo y duradero en todo el mundo, impulsando un futuro más equitativo y sostenible para todos.