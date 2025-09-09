Pago pensión IMSS: quién recibe aumento del 15% en septiembre

El pago de la pensión IMSS de septiembre de 2025 incluirá un aumento del 15% para un grupo específico de jubilados. Este incremento, denominado “ayuda asistencial”, está dirigido a los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez que no tengan dependientes económicos registrados (esposa/o, concubina/o, hijos o padres). Es importante saber que este aumento no es automático; los interesados deben solicitarlo directamente en la ventanilla de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

Una Noticia que Aliviará el Bolsillo de Miles de Pensionados

Septiembre llega con una excelente noticia para un sector de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el próximo pago de la pensión IMSS, programado para el lunes 1 de septiembre, un grupo selecto de beneficiarios verá reflejado un aumento del 15% en su mensualidad.

Este incremento no es un ajuste por inflación ni una reforma general, sino una “ayuda asistencial“ específica, diseñada para apoyar a quienes enfrentan la vejez en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero, ¿quiénes son exactamente los afortunados? ¿Por qué se otorga este beneficio? Y, lo más importante, ¿cómo puedes saber si te corresponde y qué tienes que hacer para recibirlo?

¿Quiénes Recibirán el Aumento del 15% en su Pensión?

Aquí es donde está la clave. Este aumento no es para todos. Para ser elegible, debes cumplir con dos condiciones fundamentales:

Estar pensionado bajo la Ley del Seguro Social de 1973: Este beneficio aplica únicamente para quienes se jubilaron bajo el régimen anterior, por los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez . No tener dependientes económicos registrados: Este es el criterio principal. El aumento está dirigido a los pensionados que no tienen esposa o concubina, hijos menores de 16 años (o hasta 25 si estudian), ni padres (ascendientes) que dependan económicamente de ellos registrados ante el IMSS.

En pocas palabras, si eres un pensionado de la Ley 73 que vive solo o no tiene a nadie a su cargo, eres el candidato ideal para recibir esta ayuda asistencial.

¿Por Qué Existe este Aumento? La Lógica de las Asignaciones Familiares

Para entender por qué se da este 15% de “ayuda asistencial”, hay que entender cómo funcionan las asignaciones familiares en la Ley del 73. Esta ley contempla una serie de incrementos en la pensión para apoyar a los jubilados que tienen dependientes económicos:

Un 15% adicional para el pensionado que tiene esposa o concubina.

Un 10% adicional por cada hijo menor de 16 años.

Un 10% adicional por cada uno de los padres, si dependen del pensionado.

Entonces, ¿qué pasaba con los pensionados que no tenían ninguno de estos dependientes? Quedaban en una situación de desventaja, recibiendo una pensión base menor que la de otros con la misma trayectoria laboral. La “ayuda asistencial” del 15% fue creada precisamente para compensar esta diferencia, equilibrando los beneficios y asegurando que quienes no tienen asignaciones familiares reciban un apoyo comparable.

¡Ojo! El Aumento no es Automático: Cómo Tramitarlo

Este es el punto más importante y que a menudo genera confusión. A diferencia de otros ajustes, este 15% de ayuda asistencial no se deposita automáticamente. Si cumples con los requisitos, debes solicitarlo activamente.

Pasos para solicitar el aumento:

Reúne tus Documentos: Necesitarás: Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP (Clave Única de Registro de Población ). Acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF): Dirígete a la ventanilla de Prestaciones Económicas de la UMF que te corresponde. Presenta tu Solicitud: Llena el formato de solicitud que te proporcionarán y entrega tus documentos Verificación de Datos: El personal del IMSS verificará que tus datos coincidan con los que tienen en su sistema. Cualquier discrepancia puede retrasar o rechazar el trámite

Una vez que tu solicitud sea aprobada, el aumento se verá reflejado en el pago del mes siguiente.

¿Cuánto Dinero Extra Recibiré?

El monto exacto del aumento dependerá de la cantidad de tu pensión actual. El 15% se calcula sobre tu pensión base mensual.

Ejemplo:

Si tu pensión es de 8,000 pesos al mes , el aumento será de 1,200 pesos (8,000×0.15). Recibirias un total de 9,200 pesos.

Si tu pensión es de 15,000 pesos al mes, el aumento será de 2,250 pesos (15,000×0.15). Recibirias un total de 17,250 pesos.

Calendario de Pago de Pensión IMSS para el Resto de 2025

Para que planifiques bien tus finanzas, recuerda las fechas oficiales de pago para lo que queda del año. El depósito siempre se realiza el primer día hábil del mes.

Septiembre: Lunes, 1 de septiembre.

Octubre: Miércoles, 1 de octubre.

Noviembre: Lunes, 3 de noviembre (se recorre por el fin de semana).

Diciembre: Lunes, 1 de diciembre.

¿Qué hago si no recibo el aumento y creo que me corresponde?

Si ya hiciste el trámite, te lo aprobaron y no ves el aumento reflejado en tu pago de septiembre, te recomendamos:

Revisar tu estado de cuenta unos días después de la fecha de pago, por si hay algún retraso. Acudir de nuevo a tu UMF para pedir una aclaración. Llamar a la línea del IMSS: 800 623 2323 , y elegir la opción 3 para atención a pensionados. Ten a la mano tu Número de Seguridad Social.

Un Derecho que Debes Conocer y Reclamar

El aumento del 15% por ayuda asistencial es un derecho para miles de pensionados de la Ley 73 que a menudo se desconoce. No es un regalo del gobierno, sino una prestación establecida en la ley para garantizar una mayor equidad.

Si te encuentras en esta situación, no dudes en iniciar el trámite. Es un proceso sencillo que puede significar una mejora importante en tu ingreso mensual y en tu calidad de vida. El próximo pago de la pensión IMSS puede venir con una grata sorpresa, pero depende de ti dar el primer paso. ¡Infórmate y haz valer tus derechos

