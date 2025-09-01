Calendario pensión mujeres bienestar septiembre 2025

Ya salieron las fechas de pago de la Pensión Mujeres Bienestar para septiembre-octubre de 2025. El depósito de 3 mil pesos lo van a hacer entre el 1 al 25 de septiembre, y te va a caer en tu Tarjeta del Banco del Bienestar. Acuérdate que pagan por orden alfabético, según la primera letra de tu apellido. Empiezan el lunes 1 de septiembre con la letra A y terminan el jueves 25 con la Z. Aquí te dejamos el calendario completo para que no se te pase.

Un Apoyo para Quienes han Cuidado de Todos: Llega el Pago de la Pensión Mujeres Bienestar

Septiembre no es solo el mes del pozole y los chiles en nogada. Para muchas mujeres en México, es también el mes en que llega el pago de uno de los programas sociales más nuevos y esperados: la Pensión Mujeres Bienestar. Este apoyo, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum, busca echarles una mano a millones de mujeres que, después de toda una vida de chamba (pagada o no), se acercan a la edad de jubilarse.

El programa les da 3 mil pesos cada dos meses a las mujeres que tienen entre 60 y 64 años, y el dinero les cae directo en su Tarjeta del Banco del Bienestar. Y como cada bimestre, la Secretaría del Bienestar ya soltó el calendario de pagos. Si tú recibes este apoyo o conoces a alguien que sí, esta es la guía con todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y a Quién va Dirigida?

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres de 60 a 64 años de edad es un programa de nueva creación, diseñado para ser el puente hacia la pensión universal de adultos mayores. El objetivo es darles un ingreso extra en esa etapa de la vida en la que es más difícil encontrar trabajo y en la que muchas no tienen seguridad social.

Requisitos para ser Beneficiaria:

La belleza de este programa radica en su simplicidad y su carácter universal. No depende de tu nivel de ingresos ni de tu situación laboral. Los únicos requisitos son:

Tener entre 60 y 64 años de edad. (En comunidades indígenas o afromexicanas, la edad de ingreso puede ser a partir de los 60). Ser mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Una vez que la beneficiaria cumple los 65 años, la transición es automática: deja de recibir este apoyo para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tiene un monto mayor.

Calendario Completo de Pagos de Septiembre 2025: ¿Qué Día te Toca?

Como ya es costumbre, para evitar aglomeraciones en los bancos y asegurar una dispersión ordenada, los pagos se realizan de forma escalonada, según la primera letra del primer apellido.

Este es el calendario oficial de la Pensión Mujeres Bienestar para el bimestre septiembre-octubre de 2025, anunciado por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel:

1ra Semana:

Lunes 1 de septiembre: Letra A

Martes 2 de septiembre: Letra B

Miércoles 3 de septiembre: Letra C

Jueves 4 de septiembre: Letra C

Viernes 5 de septiembre: Letras D, E, F

2da Semana:

Lunes 8 de septiembre: Letra G

Martes 9 de septiembre: Letra G

Miércoles 10 de septiembre: Letras H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: Letra L

Viernes 12 de septiembre: Letra M

3ra Semana:

Lunes 15 de septiembre: Letra M

Martes 16 de septiembre: NO HAY PAGO (Día festivo)

Miércoles 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: Letras P, Q

Viernes 19 de septiembre: Letra R

4ta Semana:

Lunes 22 de septiembre: Letra R

Martes 23 de septiembre: Letra S

Miércoles 24 de septiembre: Letras T, U, V

Jueves 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿Cómo y Dónde se Cobra la Pensión?

Monto del Pago: El depósito correspondiente a este bimestre es de 3 mil pesos .

Método de Pago: El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar <span style=”font-weight: 400;”> de cada beneficiaria.

<span style=”font-weight: 400;”> de cada beneficiaria. Disponibilidad del Dinero: Una vez que el depósito se realiza en la fecha que te corresponde, el dinero ya es tuyo. No es necesario que vayas a retirarlo ese mismo día . Puedes dejarlo en tu cuenta y usar tu tarjeta para pagar directamente en supermercados, farmacias y miles de otros establecimientos, o retirar el efectivo en los cajeros del Banco del Bienestar cuando lo necesites.

¿Cuántos Pagos faltan en 2025?

El pago de septiembre corresponde al quinto bimestre del año. Esto significa que, después de este, solo quedará un pago más en 2025, que se realizará en el mes de noviembre y corresponderá al bimestre de noviembre-diciembre.

La Importancia de un Programa con Perspectiva de Género

La creación de la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a una realidad social innegable: las mujeres, especialmente en edad avanzada, enfrentan una mayor vulnerabilidad económica. Muchas de ellas dedicaron su vida al trabajo no remunerado del hogar y al cuidado de la familia, lo que les impidió cotizar para una pensión contributiva.

Este programa busca compensar, en parte, esa desigualdad histórica, ofreciendo una base de seguridad económica que les permita tener una mayor autonomía y una mejor calidad de vida en la antesala de la vejez.

Un Apoyo que Llega en Tiempo y Forma

El calendario de la Pensión Mujeres Bienestar es una de las noticias más esperadas cada dos meses por millones de mujeres en todo el país. Es fundamental tener a la mano estas fechas para poder planificar los gastos y tener la certeza de cuándo llegará este importante apoyo.

Recuerda revisar la letra de tu primer apellido y marcar en tu calendario el día que te corresponde. Y si tienes alguna duda, acércate a los Servidores de la Nación o a los Módulos del Bienestar en tu localidad.

Este programa es más que un simple depósito; es un acto de justicia social y un reconocimiento a la invaluable contribución de las mujeres a la construcción de nuestro país.

