Jack Black y Paul Rudd le ponen humor al regreso de Anaconda

Se ha lanzado el primer tráiler de una nueva película de “Anaconda”, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd. No es un remake directo, sino una comedia de terror sobre un grupo de amigos que intentan filmar su propia versión de la película de 1997 y accidentalmente se topan con una anaconda gigante real. La película, dirigida por Tom Gormican (El peso del talento), se estrenará en cines el 25 de diciembre de 2025. El elenco también incluye a Thandiwe Newton y Steve Zahn.

La Serpiente más Famosa del Cine Regresa… y Ahora es una Comedia

Prepárense para una dosis de nostalgia, terror y, sobre todo, muchas risas. Después de 28 años de que la película original despertara nuestra fobia a las serpientes (ofidiofobia), la franquicia “Anaconda” está de vuelta. Pero olvídense del thriller de supervivencia de los 90. La nueva versión, protagonizada por el dúo dinámico de la comedia, Jack Black y Paul Rudd, es algo completamente diferente: una caótica y autoconsciente comedia de terror.

Sony Pictures ha soltado el primer tráiler, y el resultado es tan demencial como cabría esperar. La premisa es brillante en su simpleza: ¿qué pasaría si un grupo de cineastas amateurs, en plena crisis de la mediana edad, decidiera hacer un remake de “Anaconda” y se topara con la serpiente de verdad? El resultado es una mezcla de “Tropic Thunder” con “Jumanji” que promete ser la gran apuesta de Sony para la Navidad de 2025.

¿De qué va la Nueva de Anaconda?

Esta no es una secuela ni un remake. El director y co-guionista, Tom Gormican (la mente detrás de la aclamada The Unbearable Weight of Massive Talent con Nicolas Cage), ha dejado claro que es una historia completamente nueva que utiliza la película original como punto de partida.

Los Protagonistas: Jack Black interpreta a Dough, un fotógrafo de bodas frustrado. Paul Rudd es Griff, un actor de relleno que nunca alcanzó la fama. Ambos, en un momento crítico de sus vidas, deciden desempolvar su sueño de juventud : convertirse en cineastas y rehacer su película favorita de la infancia, “Anaconda.

El Desastre Anunciado: Con un presupuesto limitadísimo, reúnen a un equipo improvisado y contratan a un domador de serpientes de dudosa reputación para que les consiga una anaconda “de utilería”.

Cuando la Ficción se Vuelve Real: Como es de esperar, todo sale mal. La serpiente que usan para el rodaje muere accidentalmente, y el grupo se ve obligado a adentrarse en la selva en busca de un reemplazo. Es allí donde se encuentran con el terror de verdad: una anaconda gigante, real y muy hambrienta, que comienza a cazarlos uno por uno.

El tráiler ya nos ha regalado momentos que prometen ser icónicos, como una escena desopilante en la que Jack Black es utilizado como carnada, con un cerdo atado a su espalda.

Un Elenco de Lujo para una Aventura Demente

Además del increíble dúo protagónico, la película cuenta con un elenco de reparto de primer nivel que añade aún más talento a la mezcla:

Thandiwe Newton ( Westworld )

Steve Zahn ( The White Lotus )

Daniela Melchior ( The Suicide Squad )

El Equipo Creativo: Expertos en Comedia y Terror

La película parece estar en muy buenas manos.

Director y Guionista (Tom Gormican): Ya demostró su habilidad para la metacomedia y para manejar a grandes estrellas en El peso del talento . Su estilo parece perfecto para una película que se burla y a la vez homenajea al cine de monstruos.

Productores (Brad Fuller y Andrew Form): Son los fundadores de Fully Formed Entertainment y los productores detrás de una de las sagas de terror más exitosas y aclamadas de los últimos años: “Un Lugar en Silencio” . Su experiencia en crear tensión y terror de alta calidad es una garantía.

Esta combinación de talentos, junto con la probada capacidad de Jack Black (Jumanji) y Paul Rudd (Cazafantasmas) para revitalizar franquicias clásicas, hace que el proyecto sea increíblemente prometedor.

Recordando la “Anaconda” Original de 1997

Para entender la genialidad de esta nueva propuesta, hay que recordar la película original. Estrenada en 1997, “Anaconda” fue un thriller de serie B que, contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito de taquilla.

El Elenco: Contaba con una joven Jennifer Lopez en uno de sus primeros protagónicos, junto a Ice Cube, Owen Wilson y un inolvidable y sobreactuado Jon Voight como el cazador obsesionado.

La Trama: Un equipo de documentalistas de National Geographic es secuestrado por un cazador loco que los obliga a ayudarlo a capturar a la anaconda más grande y letal del Amazonas.

El Legado: A pesar de las críticas mixtas, la película recaudó 136 millones de dólares y generó cuatro secuelas (ninguna tan exitosa). Se convirtió en un clásico de culto, amado por su simpleza, sus sustos efectivos y sus efectos especiales que, vistos hoy, tienen un encanto particular.

El Riesgo del Tráiler: ¿Revelaron Demasiado?

Una de las pocas críticas que ha recibido el primer tráiler es que, quizás, cuenta demasiado. Básicamente, resume la película de principio a fin. Sin embargo, esto también podría ser una estrategia deliberada. Al dejar claro que la película es una comedia de terror autoconsciente, se aseguran de que el público sepa exactamente a lo que va: a reír, a asustarse y a pasar un buen rato sin pretensiones.

Fecha de Estreno y Futuro de la Franquicia

Fecha de Estreno: 25 de diciembre de 2025 (en Estados Unidos ).

Lanzamiento en Latinoamérica: Aún no está confirmada, pero se espera que llegue en la misma temporada de fiestas de fin de año.

El éxito de esta película podría abrir la puerta a una nueva franquicia, una que se tome el cine de monstruos con el humor y la irreverencia que a menudo le falta.

La Comedia de Terror que no Sabíamos que Necesitábamos

La nueva versión de “Anaconda” con Jack Black y Paul Rudd se perfila como una de las propuestas más originales y divertidas del próximo año. Es una idea tan loca que solo puede salir increíblemente bien o ser un desastre total. Y con el talento involucrado, todo apunta a lo primero.

Es la película perfecta para los que crecimos con el terror de los 90, pero que ahora disfrutamos de una buena comedia que se ríe de sí misma. La combinación de la nostalgia de “Anaconda”, el carisma de sus protagonistas y la experiencia de sus productores en el terror de calidad, crea una mezcla explosiva.

Preparen las palomitas, porque en la Navidad de 2025, la selva volverá a ser un lugar muy, muy peligroso… y muy, muy divertido.

