Remake de Miami Vice: el director de F1 revive el clásico de los 80

Se está desarrollando un nuevo remake cinematográfico de “Miami Vice”. Y agárrate, porque la va a dirigir Joseph Kosinski, el mismo genio que nos regaló “Top Gun: Maverick” y “F1”. La película llega a los cines el 6 de agosto de 2027. Y lo mejor de todo es que volverá a los años 80, inspirándose en el primer capítulo de la serie original. Todavía no sueltan prenda de quiénes serán los nuevos Sonny Crockett y Rico Tubbs.

Los Reyes de Miami Vuelven a la Carga: Sube el Volumen de Phil Collins

Saquen los sacos de lino color pastel, pónganse los mocasines sin calcetines y prepárense para volver a las calles de neón del sur de la Florida. La serie que definió la estética, la música y la actitud de toda una década está de vuelta. “Miami Vice”, el icónico drama policial de los 80, tendrá un nuevo remake cinematográfico.

Y esta vez, parece que las cosas se van a hacer bien.

El proyecto, que llevaba meses rumoreándose, ha sido confirmado por Universal Pictures. Y para que veas que no es un juego, le han dado el volante al director que mejor entiende de acción con estilo en el Hollywood de hoy: Joseph Kosinski. El tipo que nos hizo sentir la adrenalina con “Top Gun: Maverick” y “F1”, ahora tiene la chamba de revivir a los detectives más cool de la historia de la tele.

¿Qué sabemos de la Nueva “Miami Vice”?

Aunque el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, ya tenemos algunos detalles clave que han disparado la emoción de los fans.

Fecha de Estreno: Marquen sus calendarios . La película llegará a los cines el 6 de agosto de 2027 .

. La película llegará a los cines el Director (Joseph Kosinski): Su elección es una declaración de intenciones. Kosinski es un maestro de la estética visual y de la acción espectacular , pero siempre anclada en la emoción de los personajes. Su estilo parece perfecto para capturar la esencia de “Miami Vice”.

Guionistas de Lujo: El guion estará a cargo de Dan Gilroy (hermano de Tony Gilroy, el creador de Andor ) y Eric Singer , quien ya colaboró con Kosinski en el libreto de “Top Gun: Maverick.

Un Regreso a los 80: Esta es quizás la noticia más importante. A diferencia de la adaptación de 2006 de Michael Mann, que ambientó la historia en un contexto contemporáneo, esta nueva versión volverá a la década de los 80 . Podemos esperar la música , la moda y, por supuesto, los coches que hicieron de la serie un ícono cultural.

Inspirada en el Origen: La trama se inspirará directamente en el primer episodio de la serie original , que se emitió en 1984. Esto sugiere una historia de origen, donde probablemente veremos cómo se conocen y forman equipo los detectives Sonny Crockett y Rico Tubbs.

El Reto más Grande: ¿Quiénes serán los Nuevos Crockett y Tubbs?

Esta es la pregunta del millón. El éxito de la película dependerá, en gran medida, de encontrar a los actores perfectos para llenar los zapatos de Don Johnson y Philip Michael Thomas.

Sonny Crockett: El atormentado veterano de Vietnam, con su pasado oscuro, su estilo de vida playboy y su cocodrilo mascota llamado Elvis.

Ricardo “Rico” Tubbs: El detective neoyorquino, más cerebral y elegante, que llega a Miami buscando vengar la muerte de su hermano.

La química entre Johnson y Thomas fue el corazón de la serie. Encontrar una nueva pareja de actores que pueda replicar esa camaradería, esa mezcla de tensión y lealtad, será el mayor desafío del casting. El proceso de selección ya está en marcha, y se espera que las grabaciones comiencen en algún momento de 2026.

¿Por Qué “Miami Vice” fue tan Revolucionaria? Un Vistazo al Legado

Para entender la emoción que genera este remake, hay que entender el impacto que tuvo la serie original (1984-1990). “Miami Vice” no fue solo un programa de policías; fue una revolución cultural.

La Estética “MTV Cops”: Fue una de las primeras series en utilizar la estética de los videos musicales de MTV. La cinematografía, la edición y el uso de la música pop del momento (Phil Collins, Glenn Frey, Tina Turner) eran completamente innovadores

La Moda: Definió la moda masculina de los 80. Los trajes de lino de colores pastel de Armani, las camisetas debajo del saco y los mocasines sin calcetines se convirtieron en un look icónico.

Los Coches: El Ferrari Daytona negro (que en realidad era una réplica sobre un Corvette) y, más tarde, el legendario Ferrari Testarossa blanco , se convirtieron en personajes por derecho propio.

Un Tono más Oscuro y Realista: Detrás de todo el glamour, la serie abordaba temas serios como el narcotráfico , la corrupción y la prostitución, con un tono mucho más oscuro y cínico que el de los dramas policiales de la época.

El Fantasma de la Película de 2006

Este no es el primer intento de llevar “Miami Vice” al cine. En 2006, el propio productor ejecutivo de la serie, Michael Mann, dirigió una adaptación protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx.

A pesar de las altas expectativas, la película fue una decepción.

Tono Equivocado: Mann optó por un tono hiperrealista y sombrío, filmado con cámaras digitales de baja luz, que eliminó todo el glamour y el estilo visual que definían a la serie.

Falta de Química: La relación entre el Crockett de Farrell y el Tubbs de Foxx carecía de la chispa y la camaradería del dúo original.

Fracaso en Taquilla: La película apenas logró recuperar su presupuesto, recaudando 164 millones de dólares con un costo de 135 millones, lo que canceló cualquier plan de secuela.

La nueva versión de Joseph Kosinski tiene la oportunidad de aprender de estos errores y, al volver a los 80, de reconectar con la esencia que hizo grande a la serie.

La Promesa de un Verano de Neón y Adrenalina

El anuncio de un nuevo remake de “Miami Vice” de la mano de Joseph Kosinski es una de las noticias más emocionantes para los amantes del cine de acción y de la cultura de los 80. Es la promesa de una película que respete el legado del original, pero que lo potencie con la tecnología y la espectacularidad del cine moderno.

La combinación de un director en la cima de su carrera, un equipo de guionistas de primer nivel y la decisión de volver a la década que lo definió todo, nos da motivos para ser muy optimistas.

El 6 de agosto de 2027, el sol de Miami volverá a brillar con luces de neón, el rugido de un Ferrari volverá a resonar en Ocean Drive y los detectives más estilosos de la historia volverán a patrullar las calles. La cuenta regresiva ha comenzado.

