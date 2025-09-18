Amal la marioneta: la niña gigante que lleva un mensaje de esperanza y solidaridad por el mundo

En un mundo convulso por guerras y conflictos, un símbolo de esperanza ha emergido para tocar los corazones de millones. Se trata de Amal la marioneta, una gigantesca figura de 3.5 metros de altura que representa a una niña refugiada siria de 10 años. Desde 2021, Amal ha emprendido un emotivo recorrido global, llevando un mensaje de paz, tolerancia y solidaridad hacia la niñez refugiada y todas las personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares. Su travesía ha llegado a México, donde ha cautivado a miles y generado conciencia sobre la migración humana.

¿Quién es Amal y cuál es su mensaje?

Amal la marioneta fue creada por la compañía teatral británica The Walk Productions y la sudafricana Handspring Puppet Company, con un propósito claro: humanizar la experiencia de los refugiados. Su nombre, “Amal”, significa “esperanza” en árabe, una palabra que encapsula perfectamente la esencia de su misión. Es operada por un equipo de tres personas que le dan vida, permitiéndole interactuar, bailar y conmoverse con cada encuentro.

El mensaje central de Amal es: “No se olviden de nosotros”. Con su presencia imponente y conmovedora, busca sensibilizar a las comunidades sobre las dificultades que enfrentan los niños y adolescentes migrantes, quienes se ven obligados a abandonar su lugar de origen a causa de la violencia, la guerra y la persecución. Es un llamado a la empatía y a la acción en favor de los derechos humanos.

El recorrido de amal por México: un viaje de solidaridad de frontera a frontera

México fue el primer país latinoamericano y de habla hispana que visitó Amal, recorriendo más de 5,000 kilómetros desde la frontera norte hasta la frontera sur. Su travesía, que tuvo lugar entre el 6 y el 26 de noviembre de 2023, incluyó siete ciudades clave:

Tijuana: El inicio de su recorrido en México, en la frontera más transitada del mundo, donde se encontró con niños y solicitantes de asilo.

El inicio de su recorrido en México, en la frontera más transitada del mundo, donde se encontró con niños y solicitantes de asilo. Monterrey y Guadalajara/Zapopan: En estas ciudades, Amal fue recibida con entusiasmo, inaugurando murales en su honor y caminando entre multitudes que alzaron la voz por los refugiados.

En estas ciudades, Amal fue recibida con entusiasmo, inaugurando murales en su honor y caminando entre multitudes que alzaron la voz por los refugiados. Ciudad de México: Visitó lugares emblemáticos como la UNAM, los canales de Xochimilco (Patrimonios Culturales de la UNESCO), Paseo de la Reforma, el Zócalo y el Congreso de la Unión, donde se reunió con figuras públicas como Martí Batres.

Oaxaca: En esta vibrante ciudad, Amal fue recibida con una colorida calenda que la llevó del Templo de Santo Domingo al Zócalo, donde compartió alimentos con migrantes en el Jardín Morelos, como documentó el Gobierno de Oaxaca.

En esta vibrante ciudad, Amal fue recibida con una colorida calenda que la llevó del Templo de Santo Domingo al Zócalo, donde compartió alimentos con migrantes en el Jardín Morelos, como documentó el Gobierno de Oaxaca. Tapachula: Su última parada en México, una ciudad fronteriza que recibe la mayor cantidad de solicitudes de refugio en el país, donde Amal cruzó el río Suchiate con un listón azul, símbolo de compasión.

Este viaje en México contó con el apoyo de agencias de la ONU como ACNUR, UNICEF, OIM/ONU Migración y UNESCO, lo que subraya la importancia global de su mensaje.

El impacto global y la inspiración de amal

Desde su partida de Turquía, donde miles de sirios han buscado refugio, Amal ha visitado 15 países de Europa y América del Norte, siendo recibida por figuras públicas como el Papa Francisco. Su existencia, inspirada en un personaje de la obra de teatro “The Jungle” sobre un campo de refugiados, ha cautivado a más de un millón de personas en más de 120 ciudades.

Las mojigangas mexicanas sirvieron de inspiración para su diseño, lo que le dio una conexión cultural única con México. La travesía de Amal la marioneta es un recordatorio de que la migración es una historia de promesas y desafíos, y que la empatía es una herramienta poderosa para construir un mundo más justo y solidario. Su mensaje perdura: “No se olviden de nosotros”. Para más información sobre su recorrido, puedes consultar el sitio de ACNUR México.