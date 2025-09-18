Boletos más caros: Ticketmaster aumenta su comisión en México

Ticketmaster ha subido su comisión por servicio en México, pasando del 22% al 24% sobre el valor nominal del boleto. Esto significa que los boletos para conciertos y espectáculos ahora serán más caros. Por ejemplo, para un boleto de $2,000 pesos, el cargo por servicio ahora será de $480 (en lugar de $440). La empresa justifica el aumento como una necesidad para invertir en tecnología y seguridad, como sus boletos digitales SafeTix. La Profeco ha declarado que no puede intervenir para regular estas tarifas, ya que en México existe un mercado de libre competencia para fijar precios.

El “Impuesto al Fan”: Tus Boletos de Concierto Acaban de Subir de Precio

Ir a un concierto en México se ha convertido en una carrera de obstáculos. Primero, la batalla campal por conseguir boletos en una venta masiva. Luego, la lucha contra los revendedores. Y ahora, cuando por fin logras tener esa entrada en tu carrito, te enfrentas a la estocada final: el cargo por servicio de Ticketmaster.

Y tenemos malas noticias: esa estocada acaba de volverse un poco más profunda.

Ticketmaster México ha anunciado un incremento en su comisión por servicio, pasando del ya elevado 22% a un nuevo y doloroso 24% sobre el precio base del boleto. En pocas palabras, casi una cuarta parte del costo de tu entrada no va para el artista ni para el promotor; se queda en las arcas de la boletera.

¿Por Qué Ticketmaster nos Cobra Más? La Justificación Oficial

Según un reporte de El Financiero, la justificación de Ticketmaster, dirigida en México por Ana María Arroyo Salhuana, es la de siempre: mejorar la experiencia del usuario. La compañía argumenta que este dinero extra se destinará a “fortalecer su infraestructura tecnológica y operativa.

En su discurso, mencionan innovaciones como:

Boletos digitales con códigos dinámicos (SafeTix): Diseñados para combatir la reventa y la falsificación.

Acceso seguro desde la app móvil.

Plataformas capaces de soportar ventas masivas (aunque la experiencia de los usuarios en preventas importantes a menudo contradice esto).

La empresa insiste en que estas comisiones no son solo una ganancia para ellos, sino que una parte se reparte con los recintos y los promotores para cubrir costos operativos. Sin embargo, para el consumidor que ve el desglose final, la sensación es la de un “impuesto al fan” cada vez más difícil de justificar.

El Impacto Real en tu Cartera: Un Ejemplo Claro

Más allá de los porcentajes, veámoslo en pesos y centavos.

Supongamos que quieres comprar un boleto para un concierto cuyo precio base (valor nominal) es de $2,000 pesos.

Con la comisión anterior (22%):

Cargo por servicio: 2,000×0.22= 440 pesos .

Total (aproximado): $2,440 pesos .

Con la nueva comisión (24%):

Cargo por servicio: 2,000×0.24= 480 pesos .

Total (aproximado): $2,480 pesos .

Pagarás 40 pesos más por el mismo boleto. Y esto es solo el cargo por servicio. Si a eso le sumamos otras tarifas como el “procesamiento de pedido” o el costo de entrega, el precio final que pagas puede superar fácilmente el 30% del valor original del boleto.

Profeco se Lava las Manos: “No Podemos Regular las Tarifas”

Ante la indignación de los consumidores, la pregunta lógica es: ¿y dónde está la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)?

La respuesta es desalentadora. El titular de la dependencia, Iván Escalante, ha declarado que Profeco no tiene la facultad de regular las comisiones ni las tarifas dinámicas de empresas como Ticketmaster.

“Mientras la gente siga pagando los precios, estos seguirán subiendo”, sentenció, argumentando que en México opera un mercado de libre competencia donde las empresas pueden fijar sus precios.

Esta postura deja a los consumidores en una situación de total indefensión. Profeco sí ha intervenido en otros frentes, como las demandas colectivas por cancelaciones masivas y negativas de reembolso, pero incluso en esos casos, los resultados han sido mixtos, con acuerdos que a menudo benefician más a la empresa que a los afectados.

El Monopolio Disfrazado: El Poder de Ticketmaster y Ocesa

El argumento del “libre mercado” se desmorona cuando se analiza la realidad de la industria del entretenimiento en vivo en México. Ticketmaster y su empresa hermana, Ocesa, controlan más del 64% del mercado nacional de boletaje, todo bajo el paraguas del gigante global Live Nation.

Esta concentración de poder ha sido investigada por las autoridades de competencia (la extinta Cofece y ahora la Cofece) por posibles prácticas monopólicas. Los consumidores han denunciado durante años problemas como:

Sobreventa de boletos.

Cancelaciones arbitrarias sin reembolso claro.

Reventa encubierta , donde se sospecha que una gran cantidad de boletos nunca sale a la venta general y se desvía directamente a plataformas de reventa.

A pesar de las investigaciones y las quejas, hasta la fecha no ha habido ninguna sanción contundente que logre cambiar las prácticas de la compañía.

Los Intentos Fallidos de Regulación

La frustración ha llegado incluso al ámbito político. En julio de 2025, el partido Movimiento Ciudadano, liderado por Jorge Álvarez Máynez, intentó capitalizar el descontento popular y anunció una queja formal ante Profeco, buscando “precios justos para los conciertos.

Su propuesta buscaba reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a las boleteras a mostrar el precio final desde el principio y a prohibir la sobreventa. Sin embargo, la iniciativa sigue atorada en el Congreso, demostrando lo difícil que es regular a un gigante tan poderoso.

Atrapados en el Sistema

La subida de la comisión de Ticketmaster es un recordatorio amargo de la posición de vulnerabilidad en la que nos encontramos como consumidores de entretenimiento en vivo en México. Con un mercado dominado por un solo jugador y una autoridad regulatoria que se declara incompetente para intervenir en los precios, la única opción que nos queda es pagar o quedarnos fuera del concierto.

Lo irónico es que mientras el discurso oficial de la empresa habla de “mejorar la experiencia”, para el fan, la experiencia de compra se ha convertido en un proceso estresante, costoso y a menudo frustrante.

México es uno de los mercados más importantes y apasionados para la música en vivo en el mundo. Más de 50 millones de personas asisten a eventos cada año. Y todo indica que, a pesar de los precios cada vez más altos, lo seguiremos haciendo. Porque al final, el amor por un artista es más fuerte que la frustración por una comisión. Y eso, Ticketmaster lo sabe muy bien.

