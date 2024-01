The Pokemon Company demandará a Palworld

The Pokémon Company ha anunciado oficialmente el inicio de una investigación para proteger sus diseños e ideas de posibles usos no autorizados en otros juegos. Aunque el comunicado no menciona directamente a Palworld, es evidente que esta acción es una respuesta a las acusaciones de plagio dirigidas hacia Pocketpair, los creadores del juego.

“Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra compañía lanzado en enero de 2024. No hemos otorgado ningún permiso para el uso de la propiedad intelectual o los activos de Pokémon en ese juego. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas apropiadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon. Continuaremos apreciando y nutriendo todos y cada uno de los Pokémon y su mundo, y trabajando para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro”, menciona The Pokemon Company.

Pocketpair ha respondido a las acusaciones indicando que Palworld toma inspiración principalmente de juegos de supervivencia como Ark Survival Evolved y Vanaheim. A pesar de ello, la comunidad en redes sociales ha compartido numerosas comparaciones que sugieren similitudes notables entre los diseños del juego y los Pokémon conocidos.

Mientras The Pokémon Company investiga para tomar medidas, Nintendo ya ha actuado respecto a los mods que incorporan Pokémon a Palworld. Varios vídeos han sido eliminados, y Nexus Mods, una plataforma habitual para estos trabajos, ha anunciado que no alojará más mods de Pokémon para evitar posibles conflictos legales.

Actualmente, estamos a la espera de conocer la postura oficial de The Pokémon Company en este asunto, pero todo apunta a que Palworld podría enfrentar consecuencias. En temas relacionados, Palworld ha alcanzado un récord en Steam. Además, se plantea la pregunta de si este juego llegará a PlayStation 5 y Switch.

¿De que trata Palword?

Palworld es un juego de supervivencia en mundo abierto y multijugador, disponible para descarga en la plataforma de videojuegos Steam. En este título, los jugadores conviven y domestican criaturas llamadas Pals, que poseen habilidades para combatir, construir, cultivar y trabajar en fábricas. La propuesta se desarrolla en un vasto y original entorno, ofreciendo a los jugadores la tarea de explorar, interactuar con los Pals y enfrentarse a los desafíos que el juego presenta.

Más información relevante aquí