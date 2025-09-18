Ticketmaster México: Estos son los eventos que están al 2×1 solo por hoy

¿Buscas disfrutar de los mejores eventos sin gastar una fortuna? La promoción Jueves 2×1 de Ticketmaster se ha convertido en una tradición para los amantes del entretenimiento en México. Cada semana, esta oferta brinda la oportunidad de comprar dos boletos por el precio de uno para una increíble variedad de conciertos, obras de teatro, eventos deportivos y familiares en todo el país.
En este artículo, te ofrecemos una guía completa sobre cómo funciona esta promoción, qué tipo de eventos puedes encontrar y cómo asegurarte de no perderte ninguna oportunidad.
¿Qué es y cómo funciona el Jueves 2×1 de Ticketmaster?
El “Jueves 2×1” es una promoción recurrente que Ticketmaster México lanza cada jueves. Durante un horario específico, los usuarios pueden acceder a una selección de eventos y adquirir boletos en una oferta de “compra uno y llévate otro gratis. Es importante destacar que esta promoción es válida únicamente para compras realizadas a través del sitio web oficial de Ticketmaster México.
Pasos para Aprovechar la Oferta:
- Visita el sitio oficial: Ingresa a la página de Ticketmaster México un día jueves.
- Busca la sección 2×1: Generalmente hay un banner o una sección dedicada a los eventos que participan en la promoción.
- Selecciona tu evento: Navega por la lista de espectáculos disponibles y elige el que más te interese.
- Elige tus asientos: Al momento de seleccionar tus lugares, asegúrate de que la promoción 2×1 esté activada para las localidades que deseas. El sistema te indicará qué boletos aplican.
- Realiza la compra: Deberás comprar un número par de boletos (2, 4, 6, etc.) para que el descuento se aplique correctamente. El precio que verás por boleto ya reflejará el 50% de descuento.
Eventos Participantes en la Promoción 2×1
La selección de eventos cambia cada semana y está sujeta a las decisiones de los organizadores. Sin embargo, la oferta suele ser muy variada. A continuación, te mostramos una lista de los tipos de eventos que han participado en la promoción, basada en la información más reciente:
Conciertos
- Maldita Vecindad – Velodromo, Ciudad de México
- Fey – Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Hello Seahorse! – Foro Tims, Monterrey
- Playa Limbo – El Cantoral, México
- Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan, México
- Pimpinela – Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Odisseo – Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Little Jesus – Teatro Diana, Guadalajara
- David Garrett – Auditorio Nacional, Ciudad de México
Teatro
- Mentidrags – Teatro Aldama, México
- Toc Toc – Centro Cultural San Ángel, México
- Lagunilla Mi Barrio – Centro Cultural Teatro II, México
- La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio, México
- Moulin Rouge! The Musical – Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés, México
- El Cascanueces – Auditorio Nacional, Ciudad de México
Deportes y Eventos Familiares
- Diablos Rojos Basquetbol – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México
- Budo Sento Championship – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México
- Cenicienta – Teatro Tepeyac, México
- El Mago De Oz – Teatro Tepeyac, México
- Los tres cochinitos, el musical. – Telón de Asfalto, México
Términos y Condiciones Importantes
Para sacar el máximo provecho de la promoción, ten en cuenta los siguientes puntos:
- Disponibilidad Limitada: La oferta aplica únicamente en eventos, funciones, horarios y localidades previamente seleccionados por el organizador. Está sujeta a disponibilidad de boletos.
- Exclusividad en Línea: El descuento solo es válido en el sitio web de Ticketmaster México; no aplica en taquillas físicas ni otros medios.
- Cuenta Requerida: Necesitarás una cuenta registrada en Ticketmaster para realizar la compra.
- No Combinable: La promoción 2×1 no se puede combinar con otros descuentos, códigos promocionales u ofertas.