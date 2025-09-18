Ticketmaster México: Estos son los eventos que están al 2×1 solo por hoy

¿Buscas disfrutar de los mejores eventos sin gastar una fortuna? La promoción Jueves 2×1 de Ticketmaster se ha convertido en una tradición para los amantes del entretenimiento en México. Cada semana, esta oferta brinda la oportunidad de comprar dos boletos por el precio de uno para una increíble variedad de conciertos, obras de teatro, eventos deportivos y familiares en todo el país.

En este artículo, te ofrecemos una guía completa sobre cómo funciona esta promoción, qué tipo de eventos puedes encontrar y cómo asegurarte de no perderte ninguna oportunidad.

¿Qué es y cómo funciona el Jueves 2×1 de Ticketmaster?

El “Jueves 2×1” es una promoción recurrente que Ticketmaster México lanza cada jueves. Durante un horario específico, los usuarios pueden acceder a una selección de eventos y adquirir boletos en una oferta de “compra uno y llévate otro gratis. Es importante destacar que esta promoción es válida únicamente para compras realizadas a través del sitio web oficial de Ticketmaster México.

Pasos para Aprovechar la Oferta:

Visita el sitio oficial: Ingresa a la página de Ticketmaster México un día jueves. Busca la sección 2×1: Generalmente hay un banner o una sección dedicada a los eventos que participan en la promoción. Selecciona tu evento: Navega por la lista de espectáculos disponibles y elige el que más te interese. Elige tus asientos: Al momento de seleccionar tus lugares, asegúrate de que la promoción 2×1 esté activada para las localidades que deseas. El sistema te indicará qué boletos aplican. Realiza la compra: Deberás comprar un número par de boletos (2, 4, 6, etc.) para que el descuento se aplique correctamente. El precio que verás por boleto ya reflejará el 50% de descuento.

Eventos Participantes en la Promoción 2×1

La selección de eventos cambia cada semana y está sujeta a las decisiones de los organizadores. Sin embargo, la oferta suele ser muy variada. A continuación, te mostramos una lista de los tipos de eventos que han participado en la promoción, basada en la información más reciente:

Conciertos

Maldita Vecindad – Velodromo, Ciudad de México

– Velodromo, Ciudad de México Fey – Auditorio Nacional, Ciudad de México

– Auditorio Nacional, Ciudad de México Hello Seahorse! – Foro Tims, Monterrey

– Foro Tims, Monterrey Playa Limbo – El Cantoral, México

– El Cantoral, México Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan, México

– Teatro Metropólitan, México Pimpinela – Auditorio Nacional, Ciudad de México

– Auditorio Nacional, Ciudad de México Odisseo – Escenario GNP Seguros, Monterrey

– Escenario GNP Seguros, Monterrey Little Jesus – Teatro Diana, Guadalajara

– Teatro Diana, Guadalajara David Garrett – Auditorio Nacional, Ciudad de México

Teatro

Mentidrags – Teatro Aldama, México

– Teatro Aldama, México Toc Toc – Centro Cultural San Ángel, México

– Centro Cultural San Ángel, México Lagunilla Mi Barrio – Centro Cultural Teatro II, México

– Centro Cultural Teatro II, México La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio, México

– Teatro 11 de Julio, México Moulin Rouge! The Musical – Auditorio Nacional, Ciudad de México

– Auditorio Nacional, Ciudad de México Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés, México

– Nuevo Teatro Libanés, México El Cascanueces – Auditorio Nacional, Ciudad de México

Deportes y Eventos Familiares

Diablos Rojos Basquetbol – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México

– Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México Budo Sento Championship – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México

– Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera, Ciudad de México Cenicienta – Teatro Tepeyac, México

– Teatro Tepeyac, México El Mago De Oz – Teatro Tepeyac, México

– Teatro Tepeyac, México Los tres cochinitos, el musical. – Telón de Asfalto, México

Términos y Condiciones Importantes

Para sacar el máximo provecho de la promoción, ten en cuenta los siguientes puntos:

Disponibilidad Limitada: La oferta aplica únicamente en eventos, funciones, horarios y localidades previamente seleccionados por el organizador. Está sujeta a disponibilidad de boletos.

La oferta aplica únicamente en eventos, funciones, horarios y localidades previamente seleccionados por el organizador. Está sujeta a disponibilidad de boletos. Exclusividad en Línea: El descuento solo es válido en el sitio web de Ticketmaster México; no aplica en taquillas físicas ni otros medios.

El descuento solo es válido en el sitio web de Ticketmaster México; no aplica en taquillas físicas ni otros medios. Cuenta Requerida: Necesitarás una cuenta registrada en Ticketmaster para realizar la compra.

Necesitarás una cuenta registrada en Ticketmaster para realizar la compra. No Combinable: La promoción 2×1 no se puede combinar con otros descuentos, códigos promocionales u ofertas.

