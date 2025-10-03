¿Cuánto gana un embalsamador en México? guía salarial completa

Saber cuánto gana un embalsamador en México depende de varios factores. Según los datos más recientes de la Secretaría de Economía (actualizados a 2025), el salario promedio para embalsamadores y trabajadores de servicios funerarios es de aproximadamente 5,730 pesos mensuales. Sin embargo, este sueldo puede variar drásticamente segun el estado donde trabajen, la experiencia y el tipo de funeraria.

La Profesión que Enfrenta a la Muerte con Respeto y Ciencia

Hay oficios que, por su naturaleza, se mueven en las sombras de nuestra sociedad. Son trabajos indispensables, pero de los que rara vez hablamos, a menudo rodeados de mitos y un cierto tabú. Y en esa categoría, la profesión de embalsamador es, sin duda, una de las más fascinantes y desconocidas.

Estos profesionales, también conocidos como tanatopractores, son mucho más que simples “preparadores de cuerpos”. Son artesanos, técnicos y, en muchos sentidos, artistas que realizan una labor de profundo respeto y dignidad: preparar a nuestros seres queridos para su último adiós. Su trabajo es una mezcla de ciencia, habilidad manual y una increíble fortaleza emocional.

Pero en un país como México, donde la relación con la muerte es tan particular, surge una pregunta muy terrenal: ¿cuánto gana un embalsamador? ¿Es una profesión bien remunerada? La respuesta es compleja y revela mucho sobre el estado de la industria funeraria en nuestro país.

El Salario Promedio: Una Primera Mirada a la Realidad

Según los datos del tercer trimestre de 2024 de la Secretaría de Economía, que sirven como base para las proyecciones de 2025, el panorama salarial para los aproximadamente 15,400 embalsamadores y trabajadores de servicios funerarios en México es el siguiente:

Salario Promedio Mensual: $5,730 pesos .

Salario Promedio Semanal: Aproximadamente $1,432.50 pesos .

Esta cifra, que a primera vista puede parecer baja, es solo un promedio nacional que esconde grandes disparidades.

Una Inusual Brecha de Género Invertida:

Curiosamente, a diferencia de muchas otras profesiones, en este sector las mujeres parecen tener un salario promedio ligeramente superior.

Hombres (69.5% de la fuerza laboral): Salario promedio de $5,360 pesos mensuales.

Mujeres (30.5% de la fuerza laboral): Salario promedio de $6,580 pesos mensuales.

Es importante señalar que estos datos pueden verse afectados por el aumento al salario mínimo que entró en vigor en enero de 2025, lo que podría haber elevado la base salarial en algunas regiones del país.

Los Factores que Definen el Sueldo de un Embalsamador

El sueldo de $5,730 es solo un punto de partida. En la realidad, lo que gana un embalsamador puede variar enormemente dependiendo de estos factores clave:

La Ubicación Geográfica (El Factor más Importante):

No es lo mismo trabajar en la Ciudad de México que en Yucatán. La geografía juega un papel fundamental en los salarios. Los estados con los mejores sueldos promedio para esta profesión son:

Yucatán: $12,000 pesos mensuales

Oaxaca: $10,200 pesos mensuales.

Sinaloa: $9,320 pesos mensuales.

Nuevo León: $8,600 pesos mensuales.

Chihuahua: $7,150 pesos mensuales.

Como se puede observar, un embalsamador en Yucatán puede ganar más del doble del promedio nacional.

El Tipo de Empleador:

No todas las funerarias son iguales.

Grandes Cadenas Funerarias: Suelen ofrecer salarios más competitivos, prestaciones de ley (IMSS, aguinaldo, etc.) y oportunidades de capacitación. Aquí, un embalsamador con experiencia puede ganar entre $10,000 y $15,000 pesos mensuales o más.

Funerarias Pequeñas o Familiares: Los sueldos pueden ser más bajos, a menudo cercanos al promedio nacional o incluso por debajo, y no siempre ofrecen todas las prestaciones.

Servicios Gubernamentales (SEMEFO): Trabajar como técnico en un servicio médico forense puede ofrecer salarios y prestaciones del sector público, que suelen ser estables.

La Experiencia y la Certificación:

Como en cualquier oficio técnico, la experiencia y la especialización se pagan. Un embalsamador recién egresado o un ayudante ganará mucho menos que un profesional con años de experiencia y con certificaciones en tanatopraxia y tanatoestética . Estos últimos pueden realizar procedimientos más complejos, como reconstrucciones faciales, lo que eleva su valor en el mercado El Volumen de Trabajo y las Comisiones:

Muchos embalsamadores no tienen un sueldo fijo, sino que trabajan por servicio realizado . En ciudades grandes o en funerarias con mucho volumen de trabajo, esto puede representar un ingreso significativamente mayor que un sueldo base

¿Qué Hace un Embalsamador en su Día a Día?

El trabajo de un embalsamador es una combinación de procedimientos científicos y cuidado estético. Su objetivo principal es conservar temporalmente el cuerpo para el velatorio, retrasando la descomposición natural.

Las Tareas Principales Incluyen:

Desinfección: Limpiar y desinfectar el cuerpo para eliminar bacterias.

Embalsamamiento Arterial: Inyectar una solución de productos químicos conservantes (como el formol) en el sistema arterial para preservar los tejidos.

Drenaje de Fluidos: Extraer los fluidos corporales y la sangre

Cuidado Estético (Tanatoestética): Afeitar, peinar, maquillar y vestir al difunto para darle una apariencia lo más natural y serena posible para que la familia pueda despedirse.

Reconstrucción (en casos de accidentes): En casos de muertes traumáticas, pueden realizar complejas reconstrucciones para restaurar la apariencia del fallecido.

Es un trabajo que exige no solo un conocimiento técnico impecable, sino también una gran fortaleza mental, un profundo respeto por el difunto y una enorme empatía hacia la familia en duelo.

¿Cómo Convertirse en Embalsamador en México?

A diferencia de otras profesiones, no existe una licenciatura universitaria en embalsamamiento. La formación suele ser a través de cursos y diplomados técnicos especializados en tanatopraxia. Estos cursos, que pueden durar desde unos meses hasta un año, enseñan anatomía, química, técnicas de conservación y aspectos legales y sanitarios.

Una Profesión de Vocación y Respeto

Saber cuánto gana un embalsamador en México nos da una visión de una profesión a menudo invisible pero absolutamente esencial. Aunque el salario promedio a nivel nacional no es alto, existen oportunidades para un ingreso digno, especialmente para aquellos que se especializan, ganan experiencia y trabajan en los estados y empresas adecuados.

Pero más allá del dinero, el embalsamamiento es una carrera de vocación. Es un servicio que se ofrece en uno de los momentos más vulnerables y dolorosos para una familia. Es la última caricia, el último acto de cuidado para una persona antes de su despedida final. Y esa labor, la de devolver la dignidad y la paz a quien ha partido, es una recompensa que no se puede medir en pesos y centavos.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.