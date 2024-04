Sigamos con los estrenos de 2024 y justo hubo uno en febrero del que les queremos hablar. A pesar de ya haber ocurrido, no deja de ser una oportunidad para recomendarles una serie y franquicia que ha dado años y años de buen contenido. Llena de momentos dolorosos, emocionantes y cargados de acción. Llegó el momento de recomendarles la franquicia The Walking Dead.

Aunque es una franquicia que ya tiene unos cuantos años, sigue siendo un producto que puede entretener por muchísimas horas. ¿Buscabas una serie larga para ver con tu pareja? ¿Te gustan los zombis? Bueno, les vamos a contar un poco sobre la franquicia The Walking Dead y las otras series que la componen.

The Walking Dead

Esta es una serie de televisión estadounidense llena de un drama y horror postapocalíptico, perteneciente al canal AMC. Se basa en la serie de cómics con el mismo nombre de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, que está basado a su vez en la historieta escrita por Robert Kirkman.

Esta historia nos adentra en las vidas de un grupo de sobrevivientes que constantemente están en movimiento, buscando un lugar seguro del cual refugiarse de los zombis y de otras peligrosas personas. Uno de los personajes principales es el que seguiremos desde el primer capítulo, Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln.

Su primera temporada se estrenó finalizando octubre de 2010. Todo comienza con el ayudante de sheriff, Rick Grimes, el cual se despierta de un coma dándose cuenta de que todo el mundo ha sido invadido por zombis. Viaja a Atlanta con la esperanza de encontrar a su esposa Lori y a su hijo Carl. Esto es tan solo el inicio de 11 temporadas.

Personalmente, considero que a partir de la 5.ª temporada la serie comienza a perder algo de calidad. Además de alejarse mucho del contenido original de los cómics. Aun así, sigue siendo una serie de zombis que vale la pena ver

La franquicia

La franquicia se compone por 7 series de televisión de The Walking Dead. Estas son: The Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond, Tales of the Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon y The Ones Who Live. Sumando todos los episodios de los distintos productos, alcanzamos un total de 334 repartidos en 25 temporadas de televisión.

The Ones Who Live

Son muchas series y llegará el momento en el que hablaremos detenidamente de cada una. Pero al menos en esta ocasión les contaremos la premisa del producto que se estrenó este año. ¡Alerta de spoiler!

The Ones Who Live se estrenó el 25 de febrero de 2024 en AMC y AMC+. Y, esta serie está ambientada tras el final de la serie principal The Walking Dead.

Rick Grimes desaparece en una explosión en la 9.ª temporada. En la temporada 10, unos cuantos años después de su desaparición, Michonne encuentra pruebas que le llevan a descubrir que su pareja Rick está vivo.

Por ello decide embarcarse en un viaje para encontrar a su marido. Con esto comienza la historia en la que veremos que pasó con este personaje y como solucionará su actual situación.

