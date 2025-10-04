El pelon de Jenni Rivera reaparece tras pelea con Emiliano Aguilar

En redes sociales, el nombre de Fernando, mejor conocido como “El Pelón” o Fernie, se volvió tendencia después de que circulara un video donde Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, se enfrenta a golpes con él.

La pelea revivió el interés por la historia entre Jenni Rivera y Fernie, una relación apasionada, complicada y marcada por la tragedia, que muchos fans de la cantante aún recuerdan como una de las más intensas de su vida.

¿Quién fue Fernie, el pelón de Jenni Rivera?

Hablar de Jenni Rivera es hablar de fortaleza, talento y también de desamor. A lo largo de su vida, “La Diva de la Banda” vivió romances difíciles, pero hubo un hombre que marcó su historia: Fernie, el famoso “pelón” al que mencionó en más de una ocasión y a quien llegó a llamar “el amor de mi vida”. La relación entre Jenni Rivera y el pelón Fernie duró alrededor de ocho años. Aunque nunca fue una relación formal, la cantante reveló en su autobiografía que fue él quien le hizo “sentir el verdadero amor” y con quien vivió experiencias muy personales, incluso afirmando que por Fernie estuvo dispuesta a dejar todo, incluido su matrimonio con el exbeisbolista Esteban Loaiza.

El amor imposible de Jenni Rivera y el pelón Fernie

Un vínculo marcado por la adicción

Pese al gran amor que se tenían, Jenni Rivera y Fernie el pelon de jenni rivera no pudieron consolidar su relación. Según contó la propia intérprete, la causa principal fue la adicción a las drogas del “pelón”. Jenni trató en múltiples ocasiones de ayudarlo, pero Fernie se negó a dejar sus adicciones, lo que terminó por romper definitivamente su historia. En varias entrevistas y escritos, la cantante explicó que, aunque lo amaba profundamente, no podía seguir al lado de un hombre que se autodestruía. A lo largo de su carrera, Jenni Rivera hizo varias referencias a “el pelón” en canciones y declaraciones públicas. Muchos de sus seguidores consideran que temas como Inolvidable o La Gran Señora reflejan parte de los sentimientos que la cantante vivió durante esa relación. Incluso, ella llegó a decir que “Fernie fue su gran amor, aunque no pudieron estar juntos”, lo que volvió al personaje en una figura casi mítica dentro del universo emocional de Jenni.

La pelea entre el pelon Fernie y Emiliano Aguilar

Décadas después de aquella relación, el nombre de Fernie, el pelón de Jenni Rivera, volvió a aparecer en titulares. El 13 de mayo, un video se viralizó mostrando una pelea a golpes entre Emiliano Aguilar y Fernie, afuera de una estación de radio.

Poco después, Emiliano Aguilar explicó desde su cuenta de Instagram que no sabía con quién se estaba peleando:

“No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo hacerlo y lo voy a hacer, no me importa quién seas”, declaró el rapero. El video generó cientos de comentarios, pues para muchos fue sorprendente ver al que alguna vez fue el gran amor de Jenni Rivera envuelto en un altercado físico.

El legado de Jenni Rivera y el pelón Fernie

La historia de Jenni Rivera y el pelon de jenni rivera es una de esas que quedaron inconclusas pero que siguen vivas en la memoria de los fanáticos. Aunque el amor entre ellos no prosperó, su vínculo dejó huella en la vida emocional de la artista y, en parte, inspiró algunos de los momentos más honestos de su carrera. Hoy, el nombre de el pelón de Jenni Rivera vuelve a sonar, recordando que incluso los amores imposibles pueden trascender el tiempo y seguir generando interés años después.