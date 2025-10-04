Actor chavita de Cantinflas desapareció tras brillar con El Bolero de Raquel

En la recta final de la Época de Oro del cine mexicano surgieron múltiples estrellas infantiles que marcaron la memoria colectiva. Entre ellas destaca Paquito Fernández, mejor conocido por su papel de “Chavita” en la película El Bolero de Raquel, donde compartió créditos con el icónico Mario Moreno “Cantinflas”. Hoy repasamos la breve pero intensa trayectoria de este actor chavita cantinflas, así como lo poco que se sabe de su vida actual.

Los inicios de Paquito Fernández en el cine como actor chavita cantinflas

La vida personal de Francisco “Paquito” Fernández está llena de incógnitas. No se tiene claridad sobre su lugar ni fecha exacta de nacimiento, tampoco sobre sus padres o la manera en que llegó a la industria cinematográfica. Lo que sí está documentado es que debutó en 1955 con un pequeño papel en la película La Mujer X, protagonizada por Libertad Lamarque. Su talento fue tan evidente que en ese mismo año fue invitado a participar en La vida no vale nada, cinta que reforzó su presencia en la pantalla grande.

El salto internacional y su llegada a Cantinflas

En 1956, la carrera del niño actor dio un giro importante al participar en la producción española Veleta Curra. Su desempeño fue tan destacado que, al regresar a México, fue seleccionado para una de las películas más emblemáticas del comediante más querido del país: El Bolero de Raquel. En esta cinta, Paquito Fernández interpretó a “Chavita”, un niño huérfano que se convierte en el ahijado de Cantinflas. Su simpatía y naturalidad frente a la cámara cautivaron al público. Incluso, su actuación le valió una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actor Infantil, un reconocimiento que consolidó su imagen como promesa del cine.

Otros trabajos junto a grandes del Cine de Oro

Tras su éxito con Cantinflas, el pequeño actor apareció en Pulgarcito, donde compartió créditos con otra estrella infantil, Cesáreo Quezadas. Posteriormente, trabajó en El que con niños se acuesta, acompañado de Germán Valdés “Tin Tan”, otra figura central de la comedia mexicana.

Estos proyectos confirmaron que Paquito Fernández, bajo el entrañable personaje de “Chavita”, había dejado una huella en la industria.

¿Qué fue del actor chavita cantinflas?

A inicios de la década de 1960, el joven participó en algunas producciones menores. Sin embargo, su presencia en la pantalla se desvaneció de manera repentina. Durante décadas no hubo noticias sobre su paradero, lo que generó rumores y especulaciones sobre el rumbo que tomó su vida. Fue hasta hace algunos años que distintos portales y seguidores del cine mexicano dieron con sus supuestas redes sociales. Ahí, un hombre de avanzada edad se identificó como el actor que había interpretado a “Chavita” junto a Cantinflas. Aunque nunca ofreció entrevistas ni aclaró su historia personal, se estima que hoy tendría alrededor de 70 años.

El legado de “Chavita” en la memoria del cine mexicano

Aunque su carrera fue corta, Paquito Fernández dejó una marca imborrable en la Época de Oro del cine. Su interpretación de “Chavita” en El Bolero de Raquel no solo lo convirtió en uno de los niños actores más recordados, sino que también reforzó el legado de Cantinflas como referente de la comedia mexicana. El misterio en torno a su vida posterior solo aumenta el interés y la nostalgia de los cinéfilos. Lo cierto es que, a pesar de su desaparición pública, el actor chavita cantinflas seguirá siendo recordado como uno de los rostros más entrañables de una época dorada que marcó a generaciones.