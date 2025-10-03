“La Inesperada Visita del Zorro Azul” llega a Casa del Faldón

El Centro Cultural Casa del Faldón da la bienvenida a “La Inesperada Visita del Zorro Azul”, la obra de teatro que la compañía Moulin Blue Cabaret presentará los días 4, 11, 18 y 25 de octubre, como parte del ciclo Sábados Infantiles.

“La Inesperada Visita del Zorro Azul” narra cómo Max, el protagonista, recibe la llegada del zorro azul, en un encuentro que pondrá su mundo de cabeza, informó la Secretaría de Cultura.

La puesta en escena, de la autoría y dirigida por José Manuel Ruiz Campos, narra la forma en que Max comienza a experimentar el sentimiento de la tristeza, pero en lugar de aceptarla y entenderla, decide enfrentarse a ella, aunque la situación se complica cuando sus amigos no lo escuchan, agravando su confusión, mientras los fantasmas comienzan a apoderarse de su mente.

Se trata de una historia que aborda la tristeza en niñas y niños, exponiendo las vivencias y emociones que experimentan cuando se sienten así: desde la invalidación por parte de su propia familia hasta la confusión y frustración que ello genera.

La obra reflexiona también sobre el círculo familiar, al representar a los padres como figuras que muchas veces esperan que los niños estén siempre felices, de manera que el montaje no solo está dirigido a niñas y niños, sino que también interpela a los adultos, cuestionando una percepción cultural errónea sobre las emociones infantiles.

El montaje incorpora el uso de títeres bocones para generar un diálogo directo con el público, lo que enriquece los lenguajes teatrales de la compañía. El elenco está integrado por Jimena Quijano, Ximena Teutli, Silvana Hernández, y José Manuel Campos.

Con entrada libre, “La Inesperada Visita del Zorro Azul” se presentará todos los sábados de octubre, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Casa del Faldón que se ubica en la calle Primavera, número 43, Barrio de San Sebastián, en la ciudad de Querétaro.